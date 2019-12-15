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القبض على قاتل مقربتين لـ"بشار الأسد"في القرداحة

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*يمن برس -متابعة خاصة

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء أمس السبت 14 ديسمبر/كانون الاول، عن إلقاء القبض على قاتل الشقيقتين القريبتين للرئيس السوري، بشار الأسد، في منطقة القرداحة.



وقالت الداخلية في بيان مقتضب على صفحتها الخاصة على "فيسبوك"، بأنه تم "القاء القبض على مرتكب جريمة قتل الشقيقتين هبة ونور فايز جبور في منطقة القرداحة، وبوشرت التحقيقات معه للوقوف على ملابسات الجريمة".





ونشر قائد مغاوير البعث، جهاد بركات، عبر صفحته على "فيسبوك"، منشورا جاء فيه، بأنه تم إلقاء القبض على منفذ الجريمة على الحدود الإدارية لمدينة إدلب، وكان مقررا تهريبه إلى تركيا".





ونشر قائد مغاوير البعث، جهاد بركات، عبر صفحته على "فيسبوك"، منشورا جاء فيه، بأنه تم إلقاء القبض على منفذ الجريمة على الحدود الإدارية لمدينة إدلب، وكان مقررا تهريبه إلى تركيا".



يذكر أن الأختين المغدورتين تنتميان إلى عائلة الأسد من جهة الأم، رتاح بديع الأسد، وبحسب مانقل موقع صحيفة "الوطن أونلاين" السورية، فإن القاتل هو خطيب المغدورة هبة جبور الذي ارتكب جريمته بعد خلاف نشب بينهما أدى لاتخاذ الشابة قراراً بفسخ خطبتها عنه".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء أمس السبت 14 ديسمبر/كانون الاول، عن إلقاء القبض على قاتل الشقيقتين القريبتين للرئيس السوري، بشار الأسد، في منطقة القرداحة.وقالت الداخلية في بيان مقتضب على صفحتها الخاصة على "فيسبوك"، بأنه تم "القاء القبض على مرتكب جريمة قتل الشقيقتين هبة ونور فايز جبور في منطقة القرداحة، وبوشرت التحقيقات معه للوقوف على ملابسات الجريمة".ونشر قائد مغاوير البعث، جهاد بركات، عبر صفحته على "فيسبوك"، منشورا جاء فيه، بأنه تم إلقاء القبض على منفذ الجريمة على الحدود الإدارية لمدينة إدلب، وكان مقررا تهريبه إلى تركيا".ونشر قائد مغاوير البعث، جهاد بركات، عبر صفحته على "فيسبوك"، منشورا جاء فيه، بأنه تم إلقاء القبض على منفذ الجريمة على الحدود الإدارية لمدينة إدلب، وكان مقررا تهريبه إلى تركيا".يذكر أن الأختين المغدورتين تنتميان إلى عائلة الأسد من جهة الأم، رتاح بديع الأسد، وبحسب مانقل موقع صحيفة "الوطن أونلاين" السورية، فإن القاتل هو خطيب المغدورة هبة جبور الذي ارتكب جريمته بعد خلاف نشب بينهما أدى لاتخاذ الشابة قراراً بفسخ خطبتها عنه".







القرداحة بشار الأسد الخارجية



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