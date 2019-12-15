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تعرف على فوائد الشاي الكبيرة وأضرار الإفراط في تناوله

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*يمن برس - متابعات



يمكن لشرب الشاي أن يساهم في تخفيف وزنك وان يعزز صحتك ويقيك من بعض ال(مراض تعرف على أهمها:



يعد الشاي أكثر المشروبات شيوعا، إذ يشربه أكثر من ثلثي سكان العالم، وهو مصنوع من ورقة شجيرة تسمى كاميليا سينينسيس Camellia sinensis، وعادة ما تنقع الأوراق في الماء الساخن لبضع دقائق ثم يقدم الشاي الساخن أو المثلج، وهو يحتوي على مواد قد تساعد في تحسين صحتك وبالتالي يمكن أن يكون مفيدًا لك.



وللشاي فوائد صحية عديدة وهي تشمل:



1- يساعد على فقدان الوزن

إذا كنت تشرب مشروبات منخفضة السعرات الحرارية مثل الشاي بدلاً من المشروبات السكرية، فقد تجد أنه من الأسهل فقدان الوزن، حيث يمكن أن يشعرك بالامتلاء مع عدم وجود السعرات الحرارية تقريبا.

بالطبع، لا ينجح ذلك إذا أضفت حفنة من السكر والقشدة، لذا عليك شربه دون اضافات لتتمتع بهذه الفائدة.



2- يقلل من داء السكري من النوع 2

يمكن للشاي ان يقلل من فرص اصابتك بمرض السكري من النوع الثاني، مما يؤثر على كيفية استخدام جسمك لسكر الدم (الجلوكوز).

إضافة إلى أن الشاي يحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تساعد جسمك على معالجة السكر في الدم.



3- يحافظ على صحة القلب

في السابق اعتقد الأطباء أنه علينا ان نمتنع عن الشاي، لانه يحتوي على الكافيين، لكن الان يبدو أنه قد يحميك.

أظهرت إحدى الدراسات، ان الأشخاص الذين يشربون 3 إلى 5 أكواب من الشاي يومياً أقل احتمالاً لتراكم الكالسيوم في الأوعية الدموية التي تجلب الدم إلى عضلة القلب، وهذا يعني ان احتمال الإصابة بأمراض القلب يصبح أقل.



4- يحارب الجذور الحرة

الشوادر الحرة هي مواد كيميائية يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا الخاصة بك وتؤدي إلى المرض، يقوم جسمك بانتاجها عندما يحول أطعمة معينة إلى طاقة وعندما يتعرض جلدك لضوء الشمس، يمكنك أيضا الحصول عليها من الأشياء التي تتناولها وشربها، كما يساعد الشاي الجسم على محاربة الجذور الحرة بمواد كيماوية تسمى مضادات الأكسدة.



5- يقي من السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية عندما لا يصل الدم الى منطقة معينة من الدماغ، فكوب من الشاي في اليوم قد يقلل من احتمال إصابتك بها.

ويرتبط شرب الشاي، خاصة الأسود منه بانخفاض ضغط الدم، مما يجعلك أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية.



6- يقلل خطر الاصابة بمرض باركنسون، فالشاي قد يقيك من مرض باركنسون الخطير الذي يهاجم الخلايا العصبية في دماغك ويجعل من الصعب عليك التحرك، وتشير بعض الدراسات إلى أن الكافيين يمكن أن يخفف الأعراض المبكرة لمرض باركنسون، في حين أن البعض الاخر يبين أن شرب الشاي قد يساعد في حماية الدماغ منه في المقام الأول.



7- يحمي من مرض ألزهايمر

هذا الاضطراب، يهاجم الخلايا العصبية في الدماغ (الخلايا العصبية) ويمكن أن يسبب فقدان الذاكرة والتغيرات في أنماط التفكير والسلوك.

ويحتوي الشاي على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في حماية الخلايا العصبية.

إضافة إلى أن الشاي الأخضر قد يساعد في منع مجموعات البروتينات التي يعتقد أنها تسبب المرض.



8- يقي من السرطان

الشاي الأخضر قد يساعد في الوقاية من سرطان الثدي والبروستاتا.

في حين أن جميع أنواع الشاي قد تحميك من أنواع السرطان التي تؤثر على المبيض والمعدة.

ويعتقد الباحثون أن مضادات الأكسدة في الشاي، بما في ذلك تلك التي تسمى بوليفينول، يجب أن تشكر على ذلك.



الفرق بين الشاي الاخضر والاسود

يقوم صانعو الشاي بتجفيف الأوراق وسحقها لإخراج زيوتهم، ثم يعرضونها للهواء لفترة من الوقت، اعتمادًا على نوع الشاي الذي يريدون صنعه.

ويسمى هذا ب"التخمر" - وهو تفاعل كيميائي يؤثر على نكهة الأوراق ويحولها إلى اللون البني.

وكلما طالت مدة تعرضهم للكافيين، زادت نسبته.

ويستخدم الشاي الأخضر الأوراق التي لم يتم تخميرها على الإطلاق، وهذا هو السبب في عدم وجود مادة الكافيين بها تقريبًا، في حين يتم تخمر أوراق الشاي الأسود لمدة طويلة.



تحذيرات حول شرب الشاي



على الرغم من الفوائد الصحية للشاي، لكن تناول الكثير منه قد يضرك:



أن يجعلك قلقا أو سريع الانفعال



يجعل من الصعب عليك النوم



قد يجعلك أقل قدرة على التمسك بالكالسيوم، مما قد يؤدي إلى كسور العظام (يحافظ الكالسيوم على عظام قوية).



تحدث مع طبيبك إذا كان لديك أسئلة حول المقدار الموصى بها والمناسب لك.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يمكن لشرب الشاي أن يساهم في تخفيف وزنك وان يعزز صحتك ويقيك من بعض ال(مراض تعرف على أهمها:يعد الشاي أكثر المشروبات شيوعا، إذ يشربه أكثر من ثلثي سكان العالم، وهو مصنوع من ورقة شجيرة تسمى كاميليا سينينسيس Camellia sinensis، وعادة ما تنقع الأوراق في الماء الساخن لبضع دقائق ثم يقدم الشاي الساخن أو المثلج، وهو يحتوي على مواد قد تساعد في تحسين صحتك وبالتالي يمكن أن يكون مفيدًا لك.وللشاي فوائد صحية عديدة وهي تشمل:1- يساعد على فقدان الوزنإذا كنت تشرب مشروبات منخفضة السعرات الحرارية مثل الشاي بدلاً من المشروبات السكرية، فقد تجد أنه من الأسهل فقدان الوزن، حيث يمكن أن يشعرك بالامتلاء مع عدم وجود السعرات الحرارية تقريبا.بالطبع، لا ينجح ذلك إذا أضفت حفنة من السكر والقشدة، لذا عليك شربه دون اضافات لتتمتع بهذه الفائدة.2- يقلل من داء السكري من النوع 2يمكن للشاي ان يقلل من فرص اصابتك بمرض السكري من النوع الثاني، مما يؤثر على كيفية استخدام جسمك لسكر الدم (الجلوكوز).إضافة إلى أن الشاي يحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تساعد جسمك على معالجة السكر في الدم.3- يحافظ على صحة القلبفي السابق اعتقد الأطباء أنه علينا ان نمتنع عن الشاي، لانه يحتوي على الكافيين، لكن الان يبدو أنه قد يحميك.أظهرت إحدى الدراسات، ان الأشخاص الذين يشربون 3 إلى 5 أكواب من الشاي يومياً أقل احتمالاً لتراكم الكالسيوم في الأوعية الدموية التي تجلب الدم إلى عضلة القلب، وهذا يعني ان احتمال الإصابة بأمراض القلب يصبح أقل.4- يحارب الجذور الحرةالشوادر الحرة هي مواد كيميائية يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا الخاصة بك وتؤدي إلى المرض، يقوم جسمك بانتاجها عندما يحول أطعمة معينة إلى طاقة وعندما يتعرض جلدك لضوء الشمس، يمكنك أيضا الحصول عليها من الأشياء التي تتناولها وشربها، كما يساعد الشاي الجسم على محاربة الجذور الحرة بمواد كيماوية تسمى مضادات الأكسدة.5- يقي من السكتة الدماغيةتحدث السكتة الدماغية عندما لا يصل الدم الى منطقة معينة من الدماغ، فكوب من الشاي في اليوم قد يقلل من احتمال إصابتك بها.ويرتبط شرب الشاي، خاصة الأسود منه بانخفاض ضغط الدم، مما يجعلك أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية.6- يقلل خطر الاصابة بمرض باركنسون، فالشاي قد يقيك من مرض باركنسون الخطير الذي يهاجم الخلايا العصبية في دماغك ويجعل من الصعب عليك التحرك، وتشير بعض الدراسات إلى أن الكافيين يمكن أن يخفف الأعراض المبكرة لمرض باركنسون، في حين أن البعض الاخر يبين أن شرب الشاي قد يساعد في حماية الدماغ منه في المقام الأول.7- يحمي من مرض ألزهايمرهذا الاضطراب، يهاجم الخلايا العصبية في الدماغ (الخلايا العصبية) ويمكن أن يسبب فقدان الذاكرة والتغيرات في أنماط التفكير والسلوك.ويحتوي الشاي على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في حماية الخلايا العصبية.إضافة إلى أن الشاي الأخضر قد يساعد في منع مجموعات البروتينات التي يعتقد أنها تسبب المرض.8- يقي من السرطانالشاي الأخضر قد يساعد في الوقاية من سرطان الثدي والبروستاتا.في حين أن جميع أنواع الشاي قد تحميك من أنواع السرطان التي تؤثر على المبيض والمعدة.ويعتقد الباحثون أن مضادات الأكسدة في الشاي، بما في ذلك تلك التي تسمى بوليفينول، يجب أن تشكر على ذلك.الفرق بين الشاي الاخضر والاسوديقوم صانعو الشاي بتجفيف الأوراق وسحقها لإخراج زيوتهم، ثم يعرضونها للهواء لفترة من الوقت، اعتمادًا على نوع الشاي الذي يريدون صنعه.ويسمى هذا ب"التخمر" - وهو تفاعل كيميائي يؤثر على نكهة الأوراق ويحولها إلى اللون البني.وكلما طالت مدة تعرضهم للكافيين، زادت نسبته.ويستخدم الشاي الأخضر الأوراق التي لم يتم تخميرها على الإطلاق، وهذا هو السبب في عدم وجود مادة الكافيين بها تقريبًا، في حين يتم تخمر أوراق الشاي الأسود لمدة طويلة.تحذيرات حول شرب الشايعلى الرغم من الفوائد الصحية للشاي، لكن تناول الكثير منه قد يضرك:أن يجعلك قلقا أو سريع الانفعاليجعل من الصعب عليك النومقد يجعلك أقل قدرة على التمسك بالكالسيوم، مما قد يؤدي إلى كسور العظام (يحافظ الكالسيوم على عظام قوية).تحدث مع طبيبك إذا كان لديك أسئلة حول المقدار الموصى بها والمناسب لك.







فوائد أضرار الشاي



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