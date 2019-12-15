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انهيار كارثي للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية(الأسعار الآن)
الأحد, 15 ديسمبر, 2019 01:28:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
انهار الريال اليمني بشكل مخيف في الآونة الأخيرة أمام الدولار والعملات الأجنبية .
وجاءت أسعار الصرف اليوم الأحد 15 ديسمبر كما يلي .
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 158.5
الدولار : 603
الإماراتي : 161.5
العماني : 1545
ذهب كسر 21 : 24,400
(( أسعار البيع ))
السعودي : 159
الدولار : 606
الإماراتي : 163.5
العماني : 1565
ذهب كسر 21 : 24,600
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