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الحوثيون يطيحون بـ"الحمزي" من إدارة أمن إب ويعيّنون "الطاووس" بديلا له

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الحمزي ..مدير أمن إب

*يمن برس -إب

أطاحت خلافات داخلية بين أجنحة مليشيا الحوثي الانقلابية، بالعميد "محمد حفظ الله الحمزي" من منصبه كمدير لأمن إب، بعد خمسة أشهر من تعيينه.



وقالت مصادر أمنية، إن مليشيا الحوثي أقالت "الحمزي" وعينت القيادي الحوثي "عبدالله الطاووس" مدير أمن جديد للمحافظة.



وبحسب المصادر فإن التغيير الحوثي جاء بعد خلافات داخلية بين مليشيا الحوثي، مؤكدة بانه يجري الترتيب حالياً لإنفاذ القرار.



وعادة ماتصدر مليشيا الحوثي الانقلابية قرارات تعيينات ولم تعلن عنها حتى يتم تنفيذها على الأرض ككثير من الحالات السابقة.



وفي مطلع يوليو الماضي عينت المليشيا"محمد حفظ الله الحمزي" ـ الذي شهدت في عهده المحافظة فوضى أمنية عارمةـ مديرا لأمن إب، عقب الإطاحة بالقيادي "عبدالحافظ السقاف"على خلفية مواجهات مسلحة شهدتها المحافظة أواخر يونيو الماضي، وأسفرت عن قتلى وجرحى داخل الحوثيين على رأسهم القيادي في الميليشيا ووكيل المحافظة "إسماعيل سفيان".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أطاحت خلافات داخلية بين أجنحة مليشيا الحوثي الانقلابية، بالعميد "محمد حفظ الله الحمزي" من منصبه كمدير لأمن إب، بعد خمسة أشهر من تعيينه.وقالت مصادر أمنية، إن مليشيا الحوثي أقالت "الحمزي" وعينت القيادي الحوثي "عبدالله الطاووس" مدير أمن جديد للمحافظة.وبحسب المصادر فإن التغيير الحوثي جاء بعد خلافات داخلية بين مليشيا الحوثي، مؤكدة بانه يجري الترتيب حالياً لإنفاذ القرار.وعادة ماتصدر مليشيا الحوثي الانقلابية قرارات تعيينات ولم تعلن عنها حتى يتم تنفيذها على الأرض ككثير من الحالات السابقة.وفي مطلع يوليو الماضي عينت المليشيا"محمد حفظ الله الحمزي" ـ الذي شهدت في عهده المحافظة فوضى أمنية عارمةـ مديرا لأمن إب، عقب الإطاحة بالقيادي "عبدالحافظ السقاف"على خلفية مواجهات مسلحة شهدتها المحافظة أواخر يونيو الماضي، وأسفرت عن قتلى وجرحى داخل الحوثيين على رأسهم القيادي في الميليشيا ووكيل المحافظة "إسماعيل سفيان".







الحمزي الطاووس إب



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