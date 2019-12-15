 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / الموت يغيّب الفنان المصري"حسن عفيفي"
الموت يغيّب الفنان المصري"حسن عفيفي"
الأحد, 15 ديسمبر, 2019 02:14:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
الموت يغيّب الفنان المصري"حسن عفيفي"
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس -وكالات
غيب الموت، اليوم الأحد، الفنان ومصمم الاستعراضات المصري، حسن عفيفي.
وأعلن الفنان المصري، محمد صبحي، وفاة حسن عفيفي، صباح اليوم الأحد.

وذكر "صبحي" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فقدت اليوم صديقي ورفيق رحلتي الفنية الفنان ومصمم الاستعراضات أيقونة فرقة رضا حسن عفيفي.. كنت إنسانا رائعا طيبا معاونا لكل من حولك".


وبدأ الراحل، حسن عفيفى، مشواره الفني، راقصا مع "فرقة رضا"، وقدم عدة أدوار على شاشة السينما، من أبرزها أفلام "غرام فى الكرنك" و"إجازة نصف السنة"، و"فتاة الاستعراض" من بطولة سعاد حسني.


بعدها، اعتزل حسن عفيفي الرقص، وعمل كمصمم رقصات، وأعد تصميم رقصات فوازير نيللي وسمير غانم مع المخرج فهمى عبد الحميد، كما صمم الكثير من استعراضات الأعمال المسرحية للفنان محمد صبحي.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1001
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©