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الطلاب اليمنيون في مصر يطالبون الرئيس هادي وحكومته بسرعة صرف مستحقاتهم ويهددون بالتصعيد

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*يمن برس - خاص



طالب الطلاب اليمنيون المبتعثون للدراسة في جمهورية مصر العربية الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور حسين باسلامة، بسرعة صرف المستحقات للأرباع المتأخرة الثالث والرابع 2019.



وشدد الطلاب في بيان صادر عن وقفة احتجاجية نظموها في الملحقية الثقافية بالقاهرة، حصل "يمن برس" على نسخة منه على ضرورة صرف الأرباع، والرسوم الدراسية السنوية للعام الماضي والحالي.



مطالبين في بيانهم باعتماد المنح المالية لطلاب الأزهر الذين حصلوا على مقاعد مجانية، واعتماد التعزيز المالي بمستحقات الحاصلين على قرارات إيفاد من جامعاتهم واعتماد الاستمرارية لمواصلة الدراسات العليا.



وأشار البيان إلى ضرورة اعتماد التمديد القانوني والتلقائي للطلاب العام الحالي، وسرعة التوجيه إلى شركة الكريمي باعتماد وكالات الموفدين من الجامعات الواقعة في الشمال الصادرة من السفارة والمعمدة رسميا من عدن، وسرعة إطلاق نصف رواتبهم لشهر سبتمبر المحتجزة لدى الملحقية تعسفاً حسب البيان.



وطالب البيان وبأشد العبارات بسرعة الاستجابة لمطالبهم؛ للتخفيف من معاناتهم، وتمكين الطلاب من التفرغ لطلب العلم بدلًا من تضييع أوقاتهم في الوقفات الاحتجاجية.



محملا كافة الجهات المعنية كامل المسؤولية عن العواقب التي قد يترتب عنها استمرار تدهور أوضاع الموفدين في الخارج، ومهددين بالتصعيد حتى نيل كافة الحقوق.



يذكر أن صرف مستحقات الطلاب الوافدين دائما يتأخر عن موعد صرفه المحدد، منذ اندلاع حرب المليشيات الحوثية في 2015.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك طالب الطلاب اليمنيون المبتعثون للدراسة في جمهورية مصر العربية الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور حسين باسلامة، بسرعة صرف المستحقات للأرباع المتأخرة الثالث والرابع 2019.وشدد الطلاب في بيان صادر عن وقفة احتجاجية نظموها في الملحقية الثقافية بالقاهرة، حصل "يمن برس" على نسخة منه على ضرورة صرف الأرباع، والرسوم الدراسية السنوية للعام الماضي والحالي.مطالبين في بيانهم باعتماد المنح المالية لطلاب الأزهر الذين حصلوا على مقاعد مجانية، واعتماد التعزيز المالي بمستحقات الحاصلين على قرارات إيفاد من جامعاتهم واعتماد الاستمرارية لمواصلة الدراسات العليا.وأشار البيان إلى ضرورة اعتماد التمديد القانوني والتلقائي للطلاب العام الحالي، وسرعة التوجيه إلى شركة الكريمي باعتماد وكالات الموفدين من الجامعات الواقعة في الشمال الصادرة من السفارة والمعمدة رسميا من عدن، وسرعة إطلاق نصف رواتبهم لشهر سبتمبر المحتجزة لدى الملحقية تعسفاً حسب البيان.وطالب البيان وبأشد العبارات بسرعة الاستجابة لمطالبهم؛ للتخفيف من معاناتهم، وتمكين الطلاب من التفرغ لطلب العلم بدلًا من تضييع أوقاتهم في الوقفات الاحتجاجية.محملا كافة الجهات المعنية كامل المسؤولية عن العواقب التي قد يترتب عنها استمرار تدهور أوضاع الموفدين في الخارج، ومهددين بالتصعيد حتى نيل كافة الحقوق.يذكر أن صرف مستحقات الطلاب الوافدين دائما يتأخر عن موعد صرفه المحدد، منذ اندلاع حرب المليشيات الحوثية في 2015.







طلاب اليمن مصر بيان



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