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(إذا كان من أنصار الله ، اسلخوا جلده )..عبارة في صنعاء تشعل مواقع التواصل الاجتماعي(صورة)

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*يمن برس -خاص

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عبارة مثيرة للجدل والسخرية نشرتها جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء شمال البلاد .



ولاقت العبارة والتي جاء فيها (لن نوفر أي حماية لفاسد ، إذا كان من أنصار الله ، اسلخوا جلده سلخ ) تفاعلا واسعا من قبل بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي .





وتباينت تفاعلات الناشطين بين ساخرٍ من العبارة التي تدعي فيها الجماعة عدم توفير الحماية للغاسدين فيما تقوم بنفسها بممارسة شتى أنواع الفساد والظلم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها لاسيما العاصمة صنعاء وبين مؤيدٍ لها .



واعتبر البعض نشر هذه العبارة وإلصاقها في الباصات بمثابة استهزاء بالجماعة نظرا للوضع الحاصل في العاصمة والذي تتفاقم معه حالات الفساد وتزداد يوما بعد يوم .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عبارة مثيرة للجدل والسخرية نشرتها جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء شمال البلاد .ولاقت العبارة والتي جاء فيها (لن نوفر أي حماية لفاسد ، إذا كان من أنصار الله ، اسلخوا جلده سلخ ) تفاعلا واسعا من قبل بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي .وتباينت تفاعلات الناشطين بين ساخرٍ من العبارة التي تدعي فيها الجماعة عدم توفير الحماية للغاسدين فيما تقوم بنفسها بممارسة شتى أنواع الفساد والظلم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها لاسيما العاصمة صنعاء وبين مؤيدٍ لها .واعتبر البعض نشر هذه العبارة وإلصاقها في الباصات بمثابة استهزاء بالجماعة نظرا للوضع الحاصل في العاصمة والذي تتفاقم معه حالات الفساد وتزداد يوما بعد يوم .







صنعاء الحوثي الفساد



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