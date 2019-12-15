بالفيديو.. حوثيون يتهجمون على محلات صرافة في صنعاء
*يمن برس - خاص
أقدم مسلحون تابعون للمليشيات الحوثية الإنقلابية في صنعاء على التهجم والاعتداء على عدد من محلات الصرافة في العاصمة صنعاء بقوة السلاح.
وحصل "يمن برس" على فيديو يوضح تهجم عناصر من مليشيات الحوثي الانقلابية على شركة "إرادة للصرافة" بشارع الستين بالعاصمة صنعاء، بحجة أنهم مرسلون من النيابة والنائب العام.
وشكا عدد من أصحاب محلات الصرافة بصنعاء لـ"يمن برس" تلك التصرفات، مؤكدين أن هذه التصرفات الإجرامية والأعمال الاستفزازية لايمكن أن يتقبلها أبناء الإيمان والحكمه، مطالبين السلطات بسرعه الإفصاح عن الخلية الإرهابية، ومحذرين من تكرار مثل هذه التصرفات.
وتظهر فيديوهات بين فترة وأخرى تبين تهجم واعتداء وابتزاز المليشيات الحوثية الانقلابية لمحلات تجارية ومصارف في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
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