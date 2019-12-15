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وكالة: قوات سودانية تغادر جبهة الساحل الغربي
الأحد, 15 ديسمبر, 2019 03:38:00 مساءً

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قوات في الساحل الغربي
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قوات في الساحل الغربي

*يمن برس -وكالات
غادرت قوات سودانية عاملة ضمن التحالف بقيادة السعودية بعد انتهاء مهمتها في جبهة الساحل الغربي لليمن، وتسليمها إلى القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وذكر موقع وكالة "2 ديسمبر" التابعة للحكومة، أن "قائد المقاومة هناك، العميد الركن طارق صالح، قام بتكريم القوات السودانية بقيادة ‏العميد ركن حسين منزول حمدان أزرق، اليوم الأحد".
 
وتابع الموقع "استكملت القوات مهمتها العسكرية في اليمن، وسلمت مهامها للقوات المشتركة، التي استكملت انتشارها على كل جبهات المواجهات مع مليشيا الحوثي".


وأكد طارق صالح أن "القوات المشتركة وهي تودع أشقائها من السودان الشقيق، تؤكد جاهزيتها وإنجاز مهام التدريب البرية من خلال ألوية حراس الجمهورية والعمالقة والتهامية، أو البحرية من قوات خفر السواحل".


وشدد على أن "القوات المشتركة ستواصل واجبها الوطني ومحاربة الحوثي حتى استعادة الجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء، وستعمل على المساهمة في حفظ الأمن القومي بمنع الحوثي من استخدام الارضي والسواحل اليمنية ضمن مخططات الأطماع الايرانية، ومكافحة الإرهاب أيا كان مصدره".


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خاص - يمن برس

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