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لأول مرة ..الحوثيون يفرضون ضرائب على العمليات الجراحية في صنعاء (وثيقة)

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*يمن برس -صنعاء

كشفت مصادر طبية خاصة في صنعاء، أن مليشيا الحوثي الانقلابية تعتزم فرض ضرائب على العمليات الجراحية في المستشفيات الخاصة بالعاصمة.



وقالت المصادر أن مليشيا الحوثي الانقلابية، فرضت ضرائب على العمليات الجراحية التي يجريها الأطباء في جميع المستشفيات الخاصة في العاصمة صنعاء وتتجه لتعميمها في كل مناطق سيطرتها.



وأصدرت مصلحة الضرائب التابعة للحوثيين، تعميما أطلع عليه يقضي بفرض ضريبة دخل بنسبة تصل إلى 4 في المئة، في حال كان لدى الطبيب المستضاف رقم ضريبي، و 15 في المئة، في حال عدم وجود رقم ضريبي ويتم توريدها إلى مصلحة الضرائب بصنعاء.



يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المليشيات الحوثية حربا شعواء ضد المستشفيات الخاصة وإغلاق عدد منها تحت مبررات واهية لإجبارهم على دفع مبالغ مالية غير قانونية لدعم جبهات القتال الحوثية.



جدير بالذكر أن الميليشيات الحوثية تحاول الاستحواذ على القطاع الطبي في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها وذلك من خلال قيامها بحزمة من الإجراءات والتي من أبرزها إغلاق مستشفيات وصيدليات وسحب تراخيص خاصة بشركات أدوية وذلك بهدف إفساح المجال أمام مستشفيات وشركات موالية للمليشيات الحوثية.









للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشفت مصادر طبية خاصة في صنعاء، أن مليشيا الحوثي الانقلابية تعتزم فرض ضرائب على العمليات الجراحية في المستشفيات الخاصة بالعاصمة.وقالت المصادر أن مليشيا الحوثي الانقلابية، فرضت ضرائب على العمليات الجراحية التي يجريها الأطباء في جميع المستشفيات الخاصة في العاصمة صنعاء وتتجه لتعميمها في كل مناطق سيطرتها.وأصدرت مصلحة الضرائب التابعة للحوثيين، تعميما أطلع عليه يقضي بفرض ضريبة دخل بنسبة تصل إلى 4 في المئة، في حال كان لدى الطبيب المستضاف رقم ضريبي، و 15 في المئة، في حال عدم وجود رقم ضريبي ويتم توريدها إلى مصلحة الضرائب بصنعاء.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المليشيات الحوثية حربا شعواء ضد المستشفيات الخاصة وإغلاق عدد منها تحت مبررات واهية لإجبارهم على دفع مبالغ مالية غير قانونية لدعم جبهات القتال الحوثية.جدير بالذكر أن الميليشيات الحوثية تحاول الاستحواذ على القطاع الطبي في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها وذلك من خلال قيامها بحزمة من الإجراءات والتي من أبرزها إغلاق مستشفيات وصيدليات وسحب تراخيص خاصة بشركات أدوية وذلك بهدف إفساح المجال أمام مستشفيات وشركات موالية للمليشيات الحوثية.







الحوثيون ضرائب عمليات



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