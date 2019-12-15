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مصير مؤلم كان ينتظر التربوي"محمد الجحدري" عقب إطلاق سراحه من سجون المليشيات في صنعاء
الأحد, 15 ديسمبر, 2019 04:00:00 مساءً

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المعتقل محمد الجحدري
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المعتقل محمد الجحدري

*يمن برس -صنعاء
أعلنت مصادر حقوقية يمنية، وفاة معتقل سابق في سجون الحوثيين، بعد أيام من الإفراج عنه في عملية تبادل أسرى بوساطات محلية.
 
وقال المحامي والحقوقي عبدالرحمن برمان، في منشور على صفحته بالفيس بوك إن التربوي "محمد عبده حسن الجحدري" توفي بعد أيام من الإفراج عنه من معتقلات الحوثي في عملية تبادل اسرى حوثيين بمعتقلين مدنيين.

وذكر أن "الجحدري يعمل مدرس في منطقة السبعين في العاصمة صنعاء".


وأشار برمان إلى أن التربوي الجحدري اعتقل من قبل جماعة الحوثي وتعرض للتعذيب والإخفاء القسري دون ان توجه له أي تهمة وظل أكثر من عامين في معتقلات الحوثي.


ووفق برمان أن المعتقل الجحدري تدهورت حالته الصحية قبل أن يوافق الحوثيون على إدراج اسمه ضمن كشف التبادل وأفرج عنه في حالة صحية مزرية توفي بعدها بفترة وجيزة.

وكشفت منظمة سام للحقوق والحريات، أنها وثقت حالات تعذيب تعرض لها معتقلون مرضى في سجون جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن.

وذكرت المنظمة في تقرير لها أواخر نوفمبر الماضي، وحمل عنوان " الموت البطيء" أنها اطلعت على معلومات عن وجود سجناء خارج القانون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي حياتهم معرضة للخطر بسبب حرمانهم من حقهم في العلاج في سجون يتعمد الحوثيون استخدام الأمراض وسيلة لتعذيب المعتقلين فيها.


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خاص - يمن برس

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