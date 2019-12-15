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خاصة بمحافظتين فقط ..الكشف عن قناة تلفزيونية يمنية تنطلق قريبا وهذا هو اسمها وهدفها
الأحد, 15 ديسمبر, 2019 05:10:00 مساءً

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خاصة بمحافظتين فقط ..الكشف عن قناة تلفزيونية يمنية تنطلق قريبا وهذا هو اسمها وهدفها
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*يمن برس -متابعات
تنطلق قريباً قناة تلفزيونية جديدة تهتم بالشأن المحلي لمحافظتي المهرة وسقطرى، اللتين تشهدان انتهاكات واسعة ومستمرة لحقوق الإنسان.

وأكّد ‏‏مسؤول التواصل الخارجي لاعتصام المهرة، أحمد بلحاف، أن قناة "المهرية"، ستنطلق قريباً، وستخصص برامجها وإنتاجها للاهتمام بالشأن المحلي للمهرة وسقطرى.

 وأضاف أن هدف القناة وضع المتابع والمشاهد وكل المراقبين والمهتمين أمام صورة واضحة لكل ما يجري في المحافظتين من انتهاكات وممارسات  ،إلى جانب تسليط الضوء على الجانب الثقافي كاللغة والعادات والتقاليد.


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خاص - يمن برس

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