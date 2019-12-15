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السعودية تصدر بيان رسمي هام بشأن السجائر
الأحد, 15 ديسمبر, 2019 07:02:00 مساءً

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سجائر
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سجائر

*يمن برس - متابعة خاصة
ذكرت جمعية حماية المستهلك السعودية أنه من الضروري على شركات التبغ توفير منتجات مطابقة للمواصفات.

وأوردت صحيفة "عكاظ"، مساء اليوم، الأحد، أن جمعية حماية المستهلك قد شددت على ضرورة توضيح شركات التبغ سبب تغير طعم وجودة السجائر بعد التغليف الجديد لعبوات التبغ، مؤكدة حق المستهلك في توفير منتجات مطابقة للمواصفات، طالما أنها مرخصة.

وأفادت الجمعية السعودية بأنها تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات حازمة وسريعة ضد شركات التبغ، في حال ثبوت تلاعبها بعبوات التبغ الجديدة بأي شكل من الأشكال.
ونقلت الصحيفة عن جمعية "حماية المستهلك" السعودية في بيانها حول هذا الأمر، أن "الشركات المصنّعة للسجائر بسرعة التواصل مع المستهلكين والإجابة على استفساراتهم وتوضيح أسباب تغيير الطعم والجودة الذي تم ملاحظته بعد التغليف الجديد".

وأشارت الجمعية السعودية في بيانها إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة، بناء على الشكاوى والملاحظات التي وصلت إليها أو للجهات الحكومية ذات العلاقة.

وشددت الجمعية السعودية لحماية المستهلك على الحق في الحصول من شركات التبغ على معلومات وافية عن أسباب تغير الطعم والجودة في العبوات الجديدة، عبر "مواصلة العمل مع الجهات المعنية لإلزام شركات التبغ بتقديم جميع المعلومات التي تبين حقيقة ما حدث، ومنعها من أي تلاعب قد تمارسه في سبيل تقليل جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين".


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خاص - يمن برس

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