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الاشتباكات المسلحة تندلع في إب عقب وصول الطاووس لمباشرة عمله(تفاصيل)

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إب

*يمن برس -إب

اندلعت اشتباكات عنيفة،اليوم الأحد، في إدارة أمن محافظة إب بعد ساعات من وصول المدعو الطاووس، المعين من مليشيا الحوثي، واستلامه لمهامه.



وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت في إدارة الأمن القديمة إثر قيام مسلحين على متن سيارتي هايلوكس بإطلاق النار على إدارة الأمن ثم لاذوا بالفرار.



وتسببت صراعات الأجنحة الحوثية بتغيير مدير أمن المحافظة الحمزي، بآخر يدعى الطاووس، والذي استلم مهامه اليوم.



وتزايدت الخلافات وسط قيادات المليشيات؛ ما أدى للاطاحة بالعميد “محمد الحمزي“ من منصبه كمدير أمن لمحافظة إب بعد خمسة أشهر من تعيينه بدلا عن اللواء عبدالحافظ السقاف، وقامت بتعين القيادي الحوثي “عبدالله الطاووس” مدير أمن جديدا للمحافظة.



وبحسب المصادر فإن التغيير الحوثي جاء بعد خلافات داخلية بين المليشيا.



وعادة ما تصدر مليشيا الحوثي قرارات تعيين غير معلنة حتى يتم تنفيذها على الأرض ككثير من الحالات السابقة.



وفي مطلع يوليو الماضي عينت المليشيا ”محمد حفظ الله الحمزي” ـ الذي شهدت في عهده المحافظة فوضى أمنية عارمةـ مديرا لأمن إب، عقب الإطاحة باللواء عبدالحافظ السقاف، على خلفية مواجهات مسلحة شهدتها المحافظة أواخر يونيو الماضي، وأسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وعلى رأسهم القيادي في المليشيا ووكيل المحافظة “إسماعيل سفيان”.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اندلعت اشتباكات عنيفة،اليوم الأحد، في إدارة أمن محافظة إب بعد ساعات من وصول المدعو الطاووس، المعين من مليشيا الحوثي، واستلامه لمهامه.وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت في إدارة الأمن القديمة إثر قيام مسلحين على متن سيارتي هايلوكس بإطلاق النار على إدارة الأمن ثم لاذوا بالفرار.وتسببت صراعات الأجنحة الحوثية بتغيير مدير أمن المحافظة الحمزي، بآخر يدعى الطاووس، والذي استلم مهامه اليوم.وتزايدت الخلافات وسط قيادات المليشيات؛ ما أدى للاطاحة بالعميد “محمد الحمزي“ من منصبه كمدير أمن لمحافظة إب بعد خمسة أشهر من تعيينه بدلا عن اللواء عبدالحافظ السقاف، وقامت بتعين القيادي الحوثي “عبدالله الطاووس” مدير أمن جديدا للمحافظة.وبحسب المصادر فإن التغيير الحوثي جاء بعد خلافات داخلية بين المليشيا.وعادة ما تصدر مليشيا الحوثي قرارات تعيين غير معلنة حتى يتم تنفيذها على الأرض ككثير من الحالات السابقة.وفي مطلع يوليو الماضي عينت المليشيا ”محمد حفظ الله الحمزي” ـ الذي شهدت في عهده المحافظة فوضى أمنية عارمةـ مديرا لأمن إب، عقب الإطاحة باللواء عبدالحافظ السقاف، على خلفية مواجهات مسلحة شهدتها المحافظة أواخر يونيو الماضي، وأسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وعلى رأسهم القيادي في المليشيا ووكيل المحافظة “إسماعيل سفيان”.







اشتباكات الطاووس الحمزي



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