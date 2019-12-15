 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الاشتباكات المسلحة تندلع في إب عقب وصول الطاووس لمباشرة عمله(تفاصيل)
الاشتباكات المسلحة تندلع في إب عقب وصول الطاووس لمباشرة عمله(تفاصيل)
الأحد, 15 ديسمبر, 2019 07:43:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
إب
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
إب

*يمن برس -إب
اندلعت اشتباكات عنيفة،اليوم الأحد، في إدارة أمن محافظة إب بعد ساعات من وصول المدعو الطاووس، المعين من مليشيا الحوثي، واستلامه لمهامه.

وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت في إدارة الأمن القديمة إثر قيام مسلحين على متن سيارتي هايلوكس بإطلاق النار على إدارة الأمن ثم لاذوا بالفرار.

وتسببت صراعات الأجنحة الحوثية بتغيير مدير أمن المحافظة الحمزي، بآخر يدعى الطاووس، والذي استلم مهامه اليوم.

وتزايدت الخلافات وسط قيادات المليشيات؛ ما أدى للاطاحة بالعميد “محمد الحمزي“ من منصبه كمدير أمن لمحافظة إب بعد خمسة أشهر من تعيينه بدلا عن اللواء عبدالحافظ السقاف، وقامت بتعين القيادي الحوثي “عبدالله الطاووس” مدير أمن جديدا للمحافظة.

وبحسب المصادر فإن التغيير الحوثي جاء بعد خلافات داخلية بين المليشيا.

وعادة ما تصدر مليشيا الحوثي قرارات تعيين غير معلنة حتى يتم تنفيذها على الأرض ككثير من الحالات السابقة.

وفي مطلع يوليو الماضي عينت المليشيا ”محمد حفظ الله الحمزي” ـ الذي شهدت في عهده المحافظة فوضى أمنية عارمةـ مديرا لأمن إب، عقب الإطاحة باللواء عبدالحافظ السقاف، على خلفية مواجهات مسلحة شهدتها المحافظة أواخر يونيو الماضي، وأسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وعلى رأسهم القيادي في المليشيا ووكيل المحافظة “إسماعيل سفيان”.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1122
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©