 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / (منها 60 جنبية وسيف تراثي) ..إحباط عملية تهريب تحف ومقتنيات أثرية في لحج
(منها 60 جنبية وسيف تراثي) ..إحباط عملية تهريب تحف ومقتنيات أثرية في لحج
الأحد, 15 ديسمبر, 2019 07:55:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
سيارة تهريب مقتنيات أثرية
سيارة تهريب مقتنيات أثرية

*يمن برس -لحج
أحبطت نقطة عسكرية في مديرية طور الباحة محافظة لحج اليوم الأحد عملية تهريب لمقتنيات أثرية قادمة من عدن ومتجهة إلى مناطق سيطرة الحوثي

ونقل عن قائد نقطة البيضاء  معتز سعيد الصبيحي قوله" إنهم بعد تفتيش دقيق لإحدى المركبات (باص) المتجهة إلى محافظة تعز عثروا على أكثر من ستين جنبية وسيف تراثي كانت مخبأة بين الكراتين ومغطاة بشكل محكم بعدد من الحمولات وملابس عائلية ."

وأضاف الصبيحي أن سائق الباص الذي كان قادماً من عدن ومتجها إلى مناطق الحوثي عرض مبلغا ماليا ضخما لأفراد النقطة مقابل السماح لة بالمرور أو أرجاع الجنابي والسيوف لكنهم رفضوا.

مضيفا أنهم تمكنوا من ضبط العديد من المهربات بعد تعليمات قائد اللواء العقيد وافي الغبس الصبيحي بالتفتيش الدقيق والصارم لكافة المركبات الماره.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
793
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©