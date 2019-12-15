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الحياة تدب في ميدي أكثر المدن اليمنية تضرراً من الحرب
الأحد, 15 ديسمبر, 2019 08:18:00 مساءً

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الحياة تدب في ميدي أكثر المدن اليمنية تضرراً من الحرب
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*يمن برس - متابعة خاصة

اطلع محافظ محافظة حجة عبدالكريم السنيني اليوم الأحد، على سير العمل في المشاريع الخدمية الجاري تنفيذها بمديرية ميدي من قبل البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن.

 

واستمع المحافظ خلال الزيارة الى ايضاح من مدير عام المديرية العميد علي سراج ، حول مستوى الانجاز في مبنى خفر السواحل و اعمال الصيانة والترميم فيه ، الى جانب ما تم تنفيذه في عدة مرافق خدمية ، وورشة صيانة قوارب الصيد ومرسى الصيادين في ميناء ميدي .

 

ودعا المحافظ الجهات المختصة الى توسيع منطقة الصيد للصيادين والتأكد من خلوها التام من الالغام البحرية التي زرعتها مليشيات الحوثي حفاظا على أرواح الصيادين وممتلكاتهم أثناء مزاولتهم لمهنتهم في عرض البحر.

 

وتعد مديرية ميدي الأكثر تضرراً من الحرب في اليمن حيث دارت فيها معارك عنيفة لأكثر من ثلاث سنوات قبل تحريرها بشكل كلي من قبل قوات الجيش في إبريل 2018.




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خاص - يمن برس

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