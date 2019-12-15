وزارة التربية توقع اتفاقية مهمة مع أكبر منظمتين في العالم

*يمن برس -وكالات
وقعت وزارة التربية والتعليم وكلا من منظمة اليونسكو واليونيسيف، اليوم الأحد إتفاقية لإنشاء شبكة معلومات خاصة بالوزارة.
جاء ذلك خلال الإجتماع، الذي عقده وزير التربية والتعليم عبدالله لملس في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثلي منظمات اليونسكو واليونيسيف والغذاء العالمي، حيث بحث الجانبين إمكانية تمويل إنشاء شبكة معلومات خاصة بالوزارة، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.
وجرى خلال الإجتماع، الإتفاق على إختيار وتثبيت نظام (السيرفر) الذي سيقوم على أساسه تنفيذ العمل بإنشاء الشبكة.
وستقوم هذه الشبكة (السيرفر) بتلبية احتياجات الوزارة التقنية من جمع البيانات والمعلومات والمسح السنوي في المدارس، كعدد الطلاب والكتاب المدرسي والتجهيزات المدرسية وغيرها من المعلومات التي يجب إيصالها في وقتها، وستكون هذه البيانات مرتبطة مباشرة من المدرسة مرورا بالمديرية والمحافظة وانتهاء بالوزارة.
وبحسب وكالة "سبأ" فقد جرى مناقشة إمكانية ربط غرفة التحكم (السيرفر) الخاصة بوزارة التربية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، على أن يكون (السيرفر) قابلا لإضافة أي مدخلات جديدة لتلبية احتياجات الوزارة وجميع المنظمات مستقبلا.
ونوهت إلى أن فريق مشكل من قبل الوزارة ممثلا باللجنة الإشرافية العليا لنظام إدارة المعلومات التربوية سيعمل على تنفيذ الاتفاق من خلال إعداد وتوقيت زيارة مشتركة مع برنامج الغذاء العالمي واليونسكو واليونيسيف بهدف دعم نظام تصميم يمني خاص للوزارة وتحديد عدد من المدارس للمرحلة التجريبية لهذا النظام.
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