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سفينة صواريخ روسية تتابع تحركات مدمرة أميركية في البحر الأسود

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سفينة روسية

*يمن برس -وكالات

أفاد مركز الدفاع الروسي بأن سفينة الصواريخ الروسية "فيشني فولوتشيك" تتابع تحركات مدمرة أميركية دخلت جنوب غرب البحر الأسود.





وأعلن المركز الوطني لإدارة العمليات الدفاعية في روسيا الاتحادية، أن سفينة حاملة صواريخ تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي تتابع تحركات وترافق مدمرة تابعة للأسطول البحري الأميركي "روس" دخلت جنوب غرب البحر الأسود.



وجاء في بيان مركز الدفاع: "قوات ووسائل أسطول البحر الأسود نظمت عملية متابعة لمدمرة أميركية "روس" تابعة لأسطول البحري الأميركي دخلت المنطقة الجنوبية الغربية من البحر الأسود".



وبحسب ما أفاد المركز الدفاعي الروسي، فقد تم تخصيص سفينة حاملة صواريخ "فيشني فولوتشيك" لمتابعة ورصد تحركات المدمرة الأميركية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أفاد مركز الدفاع الروسي بأن سفينة الصواريخ الروسية "فيشني فولوتشيك" تتابع تحركات مدمرة أميركية دخلت جنوب غرب البحر الأسود.وأعلن المركز الوطني لإدارة العمليات الدفاعية في روسيا الاتحادية، أن سفينة حاملة صواريخ تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي تتابع تحركات وترافق مدمرة تابعة للأسطول البحري الأميركي "روس" دخلت جنوب غرب البحر الأسود.وجاء في بيان مركز الدفاع: "قوات ووسائل أسطول البحر الأسود نظمت عملية متابعة لمدمرة أميركية "روس" تابعة لأسطول البحري الأميركي دخلت المنطقة الجنوبية الغربية من البحر الأسود".وبحسب ما أفاد المركز الدفاعي الروسي، فقد تم تخصيص سفينة حاملة صواريخ "فيشني فولوتشيك" لمتابعة ورصد تحركات المدمرة الأميركية.







مدمرة سفينة صواريخ



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