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سفينة مشتقات نفطية تصل ميناء الحديدة
الأحد, 15 ديسمبر, 2019 09:22:00 مساءً

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سفينة مشتقات نفطية تصل ميناء الحديدة
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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اليوم الأحد، وصول السفينة سي هارت إلى غاطس ميناء الحديدة حاملة 27 ألف و467 طن من المشتقات النفطية.

 

وقالت الشركة في بيان، إن "السفينة سي هارت تحمل 17 ألفاً و473 طناً من  البنزين و9 آلاف و994 طناً من مادة الديزل.

 

وكانت الحكومة الشرعية أصدرت قراراً يقضي بعدم منح الشحنات النفطية تصريحاً للتفريغ قبل توريد رسوم الجمارك والضرائب في البنك المركزي اليمني بعدن، قبل أن تعلن عن مبادرة لفتح حساب في فرع البنك بالحديدة لتوريد الرسوم المطلوبة واستخدام الإيرادات لصرف رواتب الموظفين المدنيين بإشراف الأمم المتحدة.




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خاص - يمن برس

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