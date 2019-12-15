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زلزال مالي جديد يضرب الريال اليمني وارتفاع جنوني للدولار
الأحد, 15 ديسمبر, 2019 09:40:00 مساءً
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*يمن برس - خاص
واصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة اليوم الأحد.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء: 593 ريال
بيع: 596 ريال
الريال السعودي
شراء: 156.8 ريال
بيع: 157 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 603 ريال
بيع: 606 ريال
الريال السعودي
شراء: 158.8 ريال
بيع: 159.1 ريال
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