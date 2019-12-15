الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / أول تعليق للحكومة على حكم الإعدام الذي أصدرته المليشيا الحوثية بحق أربعة من المختطفين

أول تعليق للحكومة على حكم الإعدام الذي أصدرته المليشيا الحوثية بحق أربعة من المختطفين

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

وزير الإعلام اليمني _ معمر الإرياني

*يمن برس - متابعة خاصة

طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، الأمم المتحدة بالتدخل لوقف المحاكمات، التي تجريها جماعة الحوثيين لمعتقلين لديها بدعوى تخابرهم مع التحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك بعد إعلان الجماعة إعدام 4 بتلك التهمة.



وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عبر حسابه على "تويتر": "ندين ونستنكر بشدة أحكام الإعدام تعزيرا، التي أصدرتها الميلشيا الحوثية المدعومة من إيران بحق عدد من المختطفين في معتقلاتها في محاكمات غير قانونية"، مضيفا: "لا تتوفر فيها شروط النزاهة والعدالة والحيادية، وتتم بتهم ملفقة تتعلق بالتعاون مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية في اليمن"





وتابع: "هذه المحاكمات غير القانونية، التي تجريها بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي وتصفية الحسابات السياسية، تعطي مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام"، مشيرا إلى "مواصلتها سياسة التصعيد رغم كل الجهود، التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء للتهدئة وإعادة إطلاق المشاورات السياسية"، على حد وصفه.



وتابع الإرياني: "نحمل الميلشيا الحوثية كامل المسئولية عن سلامة جميع المختطفين في معتقلاتها، ونطالب المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن، مارتن غريفيث، بتحمل مسؤولياته، وممارسة الضغط لوقف المحاكمات غير القانونية، وتنفيذ اتفاق السويد بخصوص تبادل جميع الأسرى والمختطفين".



وتوجه جماعة الحوثيين تهمة التخابر إلى كل من يتعاون أو يناصر التحالف العربي والحكومة اليمنية في مناطق سيطرة الجماعة.



وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله أواخر عام 2014.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، الأمم المتحدة بالتدخل لوقف المحاكمات، التي تجريها جماعة الحوثيين لمعتقلين لديها بدعوى تخابرهم مع التحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك بعد إعلان الجماعة إعدام 4 بتلك التهمة.وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عبر حسابه على "تويتر": "ندين ونستنكر بشدة أحكام الإعدام تعزيرا، التي أصدرتها الميلشيا الحوثية المدعومة من إيران بحق عدد من المختطفين في معتقلاتها في محاكمات غير قانونية"، مضيفا: "لا تتوفر فيها شروط النزاهة والعدالة والحيادية، وتتم بتهم ملفقة تتعلق بالتعاون مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية في اليمن"وتابع: "هذه المحاكمات غير القانونية، التي تجريها بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي وتصفية الحسابات السياسية، تعطي مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام"، مشيرا إلى "مواصلتها سياسة التصعيد رغم كل الجهود، التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء للتهدئة وإعادة إطلاق المشاورات السياسية"، على حد وصفه.وتابع الإرياني: "نحمل الميلشيا الحوثية كامل المسئولية عن سلامة جميع المختطفين في معتقلاتها، ونطالب المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن، مارتن غريفيث، بتحمل مسؤولياته، وممارسة الضغط لوقف المحاكمات غير القانونية، وتنفيذ اتفاق السويد بخصوص تبادل جميع الأسرى والمختطفين".وتوجه جماعة الحوثيين تهمة التخابر إلى كل من يتعاون أو يناصر التحالف العربي والحكومة اليمنية في مناطق سيطرة الجماعة.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله أواخر عام 2014.







الحكومة الإرياني الحوثي



شارك الخبر أصدقاءك:



805

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







