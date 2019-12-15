وجبة خطرة من زوجة شقيق البشير إلى أخيه في السجن تثير الرعب!

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*يمن برس - متابعات

قدمت زوجة شقيق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وجبة خطرة إلى زوجها عبد الله البشير، شقيق الرئيس المعزول البشير، المعتقل في سجن كوبر بضاحية الخرطوم بحري، أثارت الرعب في السجن.

ودوّن ضابط برتبة الملازم يتبع للسجن بلاغًا ضد الفريق نور الهدى الشفيع تحت المادة”130/20″ الشروع في القتل.

وقالت صحيفة ”الانتباهة“ السودانية، اليوم الأحد، إنّ ”نور الهدى“ بعثت بوجبة لزوجها وآخرين يوم الجمعة الماضية، عبارة عن أكلة شعبية معروفة في السودان بـ”قراصة وملاح تقلية”.

وأوضحت أنّ زوجها عبد الله البشير والقيادي بالنظام السابق الحاج عطا المنان وآخرين في ”عنبر السجن“ تناولوا الوجبة.

وذكرت الصحيفة أنّ زوجة شقيق البشير، أرسلت الوجبة في وعاءين أحدهما لزوجها والآخر للحراس.

وبحسب الصحيفة فإن ”نور الهدى“ أجرت اتصالاً هاتفياً بعد تناول الجميع للوجبة، وأوضحت أنّ في الطعام ”زجاجًا مسحونًا“.

وأدت مكالمة الزوجة إلى حالة هلع بالسجن، حيث أخضع جميع من تناولوا الطعام لغسيل معدة فوري، وقالت إنّ الشاكي في البلاغ ضابط برتبة ملازم تابع للسجن.

وقالت الصحيفة إنه تم إرسال عينة من الطعام إلى المعامل الجنائية، وأوضحت الفحوصات أنّ الطعام لا يصلح للاستخدام الآدمي.