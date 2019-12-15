الحوثيون يعلنون انشقاق 87 جندياً وضابطاً من قوات طارق صالح

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت مليشيا الحوثي، انشقاق 162 جندياً وضابطاً من القوات الحكومية خلال شهر ديسمبر الجاري.

وقالت في بيان اليوم الأحد، إن محافظات (ريمة، وذمار، وصنعاء، والحديدة، وحجة، وإب، وعمران) استقبلت “162” من المقاتلين في صفوف القوات الحكومية.

وأشارت إلى أن “87” منهم من قوات المقاومة الوطنية التي يقودها طارق صالح، نجل شقيق الرئيس السابق، في الساحل الغربي.

ويأتي الإعلان الحوثي بعد يوم واحد من إعلان الجيش الوطني تأمين عملية خروج 17 من القيادات العسكرية الموالية للمليشيات، بينهم ضباط برتب عليا، من العاصمة صنعاء، ووصولهم إلى المناطق المحررة.