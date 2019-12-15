 الصفحة الرئيسية / شباب ورياضة / مانشستر سيتي يذل أرسنال بثلاثية نظيفة
مانشستر سيتي يذل أرسنال بثلاثية نظيفة
الأحد, 15 ديسمبر, 2019 11:20:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
مانشستر سيتي يذل أرسنال بثلاثية نظيفة
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات

خرج فريق ارسنال من ملعب الإمارات، اليوم الأحد، جريحاً منكسراً بهد هزيمة مذلة من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف السيتي الثلاثة سجلها النجم البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقتين (2 و40) ورحيم سترلينج في الدقيقة (15).

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 35 نقطة، بفارق 4 نقاط وراء ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، بيد أنه ما يزال يبتعد عن المتصدر ليفربول بفارق 14 نقطة، فيما استقر رصيد أرسنال عند 22 نقطة بالمركز التاسع.

وأجرى مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، بعض التغييرات على فريقه، فشارك الإنجليزي الشاب فيل فودين أساسيا في خط الوسط، ولعب الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي في عمق الدفاع، وتواجد بنجامين مندي كظهير أيسر على حساب أنجيلينو، وتواصل غياب المهاجم الأرجنتيني المصاب سيرجيو أجويرو.




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
2419
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©