مانشستر سيتي يذل أرسنال بثلاثية نظيفة

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*يمن برس - متابعات

خرج فريق ارسنال من ملعب الإمارات، اليوم الأحد، جريحاً منكسراً بهد هزيمة مذلة من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف السيتي الثلاثة سجلها النجم البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقتين (2 و40) ورحيم سترلينج في الدقيقة (15).

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 35 نقطة، بفارق 4 نقاط وراء ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، بيد أنه ما يزال يبتعد عن المتصدر ليفربول بفارق 14 نقطة، فيما استقر رصيد أرسنال عند 22 نقطة بالمركز التاسع.

وأجرى مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، بعض التغييرات على فريقه، فشارك الإنجليزي الشاب فيل فودين أساسيا في خط الوسط، ولعب الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي في عمق الدفاع، وتواجد بنجامين مندي كظهير أيسر على حساب أنجيلينو، وتواصل غياب المهاجم الأرجنتيني المصاب سيرجيو أجويرو.