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تحذير صيني من "دولة نائمة" لديها القدرة على صناعة 6000 قنبلة نووية
الأحد, 15 ديسمبر, 2019 11:40:00 مساءً

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تحذير صيني من "دولة نائمة" لديها القدرة على صناعة 6000 قنبلة نووية
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*يمن برس - متابعات

حذرت صحيفة سوهو الصينية من وجود دولة نووية راقدة تحت رماد الانتظار.

 

وبحسب "سوهو" فإن اليابان دولة نووية؛ إذ تملك من الوقود النووي ما يكفي لصنع 6000 قنبلة نووية.

 

وحصلت اليابان على هذه الكمية من الوقود النووي بذريعة تطوير المحطات النووية لإنتاج الكهرباء.

 

وقالت الصحيفة: إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تكبح تطور اليابان خلال عشرات السنين، ولكنها وفرت في الوقت نفسه دعمًا كبيرًا استغلّته اليابان لتصبح دولة اقتصادية قوية. والآن تريد اليابان أن تلعب دورًا نشطًا في الساحة الدولية.

 

ووفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك": فقد أصبحت اليابان في عداد الـ10 دول الأقوى عسكريًّا.

 

ولا يسمح لليابان بصنع السلاح النووي، ولكنها تسير في طليعة بلدان العالم في استخدام التكنولوجيا النووية، ويمكنها أن تصنع السلاح النووي من مواد نووية متوفرة لديها في أسرع وقت في حال بدء الحرب.




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خاص - يمن برس

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