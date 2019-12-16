نصائح "الخبراء الألمان" للحفاظ على بطارية السيارة في الشتاء

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*يمن برس - متابعات

قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني إن العناية السليمة ببطارية السيارة تحد من أعطالها في فصل الشتاء، ونشر خبراء الهيئة عدة نصائح للحفاظ على البطارية.

ولتجنب الصدأ وتسرب التيار، ينصح خبراء الهيئة بالحفاظ على جسم البطارية والأقطاب ومشابك التوصيل نظيفة قدر الإمكان.

ويمكن إزالة الأكاسيد من فوق الأقطاب بواسطة ورقة صنفرة ناعمة، ثم تنظيفها بقطعة قماشية جافة.

وفي الخطوة التالية يتم وضع بعض الشحم على الأقطاب ومشابك التوصيل، وذلك تبعا لتعليمات الشركة المنتجة، في حين يمكن مسح جسم البطارية بقطعة قماشية مبللة.

ومن ناحية أخرى، يوصي الخبراء الألمان قبل بدء تشغيل السيارة بإغلاق جميع التجهيزات، التي تستهلك التيار بشكل غير ضروري؛ حيث يحتاج محرك البنزين الحديث نحو 400 وات لمضخة الوقود وفوهات الحقن وإدارة المحرك.

وتستهلك أنظمة مثل التهوية والمكيف من 100 إلى 500 وات، في حين يبلغ معدل استهلاك التدفئة والإضاءة والراديو 1000 وات.

وتكمن المشكلة في أن هذه التجهيزات تستهلك طاقة أكثر مما يمكن للمولد إنتاجه، وهو ما يتسبب في تفريغ شحنة البطارية.

وتؤدي زيادة متطلبات الطاقة إلى زيادة استهلاك الوقود أيضا؛ حيث يتعين على الدينامو توليد مزيد من التيار؛ فللحصول على 100 وات من التيار الكهربائي يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بمعدل 0.1 لتر/100 كم.