 الصفحة الرئيسية / علوم وتكنولوجيا / نصائح "الخبراء الألمان" للحفاظ على بطارية السيارة في الشتاء
نصائح "الخبراء الألمان" للحفاظ على بطارية السيارة في الشتاء
الإثنين, 16 ديسمبر, 2019 12:50:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
نصائح "الخبراء الألمان" للحفاظ على بطارية السيارة في الشتاء
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات

قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني إن العناية السليمة ببطارية السيارة تحد من أعطالها في فصل الشتاء، ونشر خبراء الهيئة عدة نصائح للحفاظ على البطارية. 

ولتجنب الصدأ وتسرب التيار، ينصح خبراء الهيئة بالحفاظ على جسم البطارية والأقطاب ومشابك التوصيل نظيفة قدر الإمكان.

ويمكن إزالة الأكاسيد من فوق الأقطاب بواسطة ورقة صنفرة ناعمة، ثم تنظيفها بقطعة قماشية جافة.

وفي الخطوة التالية يتم وضع بعض الشحم على الأقطاب ومشابك التوصيل، وذلك تبعا لتعليمات الشركة المنتجة، في حين يمكن مسح جسم البطارية بقطعة قماشية مبللة.

ومن ناحية أخرى، يوصي الخبراء الألمان قبل بدء تشغيل السيارة بإغلاق جميع التجهيزات، التي تستهلك التيار بشكل غير ضروري؛ حيث يحتاج محرك البنزين الحديث نحو 400 وات لمضخة الوقود وفوهات الحقن وإدارة المحرك.

وتستهلك أنظمة مثل التهوية والمكيف من 100 إلى 500 وات، في حين يبلغ معدل استهلاك التدفئة والإضاءة والراديو 1000 وات.

وتكمن المشكلة في أن هذه التجهيزات تستهلك طاقة أكثر مما يمكن للمولد إنتاجه، وهو ما يتسبب في تفريغ شحنة البطارية.

وتؤدي زيادة متطلبات الطاقة إلى زيادة استهلاك الوقود أيضا؛ حيث يتعين على الدينامو توليد مزيد من التيار؛ فللحصول على 100 وات من التيار الكهربائي يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بمعدل 0.1 لتر/100 كم.




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1630
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©