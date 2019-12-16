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إيفانكا ترامب تلفت الأنظار في قطر
الإثنين, 16 ديسمبر, 2019 01:35:00 صباحاً

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إيفانكا ترامب تلفت الأنظار في قطر
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*يمن برس - متابعات
 

لفتت إيفانكا ترامب الأنظار في قطر على هامش مشاركتها قي منتدى الدوحة 2019.

 

وظهرت إيفانكا، أمس، مرتدية عباءة عصرية سوداء مزركشة بخيوط ذهبية عند منطقة الأكتاف، خلال أمسية ختامية في المتحف الوطني القطري، ولاقت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بإطلالة إيفانكا هذه.

وخلال مشاركتها في منتدى الدوحة، قالت إيفانكا: "إن 2.7 مليون امرأة في 104 دول مختلفة لا يستطعن العمل في كافة القطاعات كالرجال. وفي 75 دولة لا يمكن للمرأة تملك العقارات أو حتى استئجارها، ما يعني عدم إمكانية تطوير قدراتها وازدهارها".

وقالت إيفانكا في حوار أجرته معها متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "أهم استنتاجات اليوم الأول من مناقشات منتدى الدوحة هو أن تمكين المرأة في صميم تحقيق الاستقرار. وحقوق المرأة في بؤرة مبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار التابعة لها".




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خاص - يمن برس

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