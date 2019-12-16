الحوثيون يهددون شركات الصرافة بمصادرة العملة الجديدة

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*يمن برس - خاص

هددت ميليشيا الحوثي، يوم الأحد، بمصادرة أي مبالغ مالية من العملة الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية، وسجن من توجد بحوزته باعتبارها عملة مزورة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع ملاك شركات الصرافة والتحويلات في العاصمة صنعاء مع اللجنة الاقتصادية المشكلة من قبل المليشيات، عقب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.

وأكدت إنه سيتم مصادرة وإتلاف أي كميات يتم ضبطها من الأوراق النقدية المطبوعة بالمخالفة وإغلاق المحلات التي تتعامل بها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من ضبطت لديهم.

وحذرت من أضرار الأوراق النقدية المطبوعة حديثاً، على الاقتصاد وتدهور العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وما يترتب على ذلك من ارتفاع أسعار مختلف السلع الإستهلاكية والخدمية.