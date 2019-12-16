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ملك المغرب يدعو الرئيس الجزائري الجديد إلى فتح "صفحة جديدة"
الإثنين, 16 ديسمبر, 2019 02:20:00 صباحاً

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ملك المغرب يدعو الرئيس الجزائري الجديد إلى فتح "صفحة جديدة"

*يمن برس - متابعات

دعا العاهل المغربي محمد السادس إلى "فتح صفحة جديدة" في العلاقات بين بلاده والجزائر، وذلك في برقية تهنئة وجهها إلى الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، وفق وكالة الأنباء المغربية الأحد.

وفي هذه البرقية القصيرة، دعا محمد السادس إلى "فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء"، رغم أن أزمة الصحراء الغربية لا تزال موضع خلاف بين البلدين.

والحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ 1994، ويعود آخر لقاء بين زعيمي البلدين إلى عام 2005.

والمحادثات حول مصير الصحراء الغربية معطلة منذ عقود رغم أن الأمم المتحدة حاولت إحياءها أخيرا.

وبعدما نجح مرتين في جمع المغرب وجبهة بوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى طاولة واحدة، غادر الممثل الخاص للأمم المتحدة هورست كولر منصبه في مايو الماضي "لدواع صحية"، من دون تعيين خلف له.

وكان ملك المغرب قد عرض العام الماضي على الجزائر "آلية سياسية (جديدة) من الحوار والتشاور" لإحياء العلاقات من دون أن يلقى أي رد. وجاءت دعوته قبل بضعة أسابيع من جولة مفاوضات أولى برعاية المنظمة الأممية.




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خاص - يمن برس

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