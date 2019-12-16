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القوى العراقية: دخول الدبابات الإيرانية للعراق احتلال عسكري
الإثنين, 16 ديسمبر, 2019 03:03:00 صباحاً

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القوى العراقية: دخول الدبابات الإيرانية للعراق احتلال عسكري
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*يمن برس - متابعات

أصدر تجمع القوى العراقية للإنقاذ بيانا حول دخول آليات عسكرية إيرانية إلى العراق واصفا إياه بالاحتلال العسكري.

وأضاف البيان أن الهدف من دخول هذه الآليات العسكرية هو القضاء على الاحتجاجات التي تشهدها البلاد داعيا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية إنهاء تدخل ايران في الشؤون العراقية.

وأظهر شريط فيديو عبور شاحنات تنقل آليات عسكرية إيرانية من دبابات ومدرعات عبر معبر زرباطية الحدودي القريب من العاصمة بغداد، حيث أنشأ الحرس الثوري الإيراني معسكرات في تلك المناطق.

وتمتلك إيران نفوذا واسعا في العراق، وخصوصا بين فصائل الحشد الشعبي التي تمولها وتدربها.




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خاص - يمن برس

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