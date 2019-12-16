 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / زلزالان متعاقبان يضربان محافظة جزائرية
زلزالان متعاقبان يضربان محافظة جزائرية
الإثنين, 16 ديسمبر, 2019 11:57:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
زلزالان متعاقبان يضربان محافظة جزائرية
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعة خاصة
تعرّضت محافظة المدية الجزائرية، اليوم، لزلزاليْن بلغت قوة الأول 3.5 درجة، والآخر بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، ببلدية ميهوب- 100 كيلو متر شمال شرقي المحافظة الواقعة جنوب الجزائر العاصمة.

وأكّد الدفاع المدني الجزائري عدم تسجيل أيّ ضحية أو خسائر مادية إثر الزلزاليْن المسجليْن اليوم، وأنه فور إطلاق الإنذار انتشر عناصر الدفاع المدني لدائرة العزيزية التي تقع فيها بلدية ميهوب بالمدية، قصد تقديم العون للجرحى المحتملين أو الأشخاص المتعرّضين لصدمات نفسية، وكذلك تفقد المساكن.

كما تمّت تعبئة مجموعة من عناصر الدفاع المدني لطمأنة السكان والتدخل عند الضرورة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
581
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©