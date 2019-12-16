الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / زلزالان متعاقبان يضربان محافظة جزائرية

زلزالان متعاقبان يضربان محافظة جزائرية

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة

تعرّضت محافظة المدية الجزائرية، اليوم، لزلزاليْن بلغت قوة الأول 3.5 درجة، والآخر بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، ببلدية ميهوب- 100 كيلو متر شمال شرقي المحافظة الواقعة جنوب الجزائر العاصمة.



وأكّد الدفاع المدني الجزائري عدم تسجيل أيّ ضحية أو خسائر مادية إثر الزلزاليْن المسجليْن اليوم، وأنه فور إطلاق الإنذار انتشر عناصر الدفاع المدني لدائرة العزيزية التي تقع فيها بلدية ميهوب بالمدية، قصد تقديم العون للجرحى المحتملين أو الأشخاص المتعرّضين لصدمات نفسية، وكذلك تفقد المساكن.



كما تمّت تعبئة مجموعة من عناصر الدفاع المدني لطمأنة السكان والتدخل عند الضرورة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تعرّضت محافظة المدية الجزائرية، اليوم، لزلزاليْن بلغت قوة الأول 3.5 درجة، والآخر بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، ببلدية ميهوب- 100 كيلو متر شمال شرقي المحافظة الواقعة جنوب الجزائر العاصمة.وأكّد الدفاع المدني الجزائري عدم تسجيل أيّ ضحية أو خسائر مادية إثر الزلزاليْن المسجليْن اليوم، وأنه فور إطلاق الإنذار انتشر عناصر الدفاع المدني لدائرة العزيزية التي تقع فيها بلدية ميهوب بالمدية، قصد تقديم العون للجرحى المحتملين أو الأشخاص المتعرّضين لصدمات نفسية، وكذلك تفقد المساكن.كما تمّت تعبئة مجموعة من عناصر الدفاع المدني لطمأنة السكان والتدخل عند الضرورة.







الجزائر زلزالان المدية



شارك الخبر أصدقاءك:



581

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







