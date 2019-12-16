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البحث عن نساء ناطقات باللغة العربية للانضمام للقوات الخاصة الأسبانية
الإثنين, 16 ديسمبر, 2019 07:27:00 مساءً

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البحث عن نساء ناطقات باللغة العربية للانضمام للقوات الخاصة الأسبانية
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*يمن برس - متابعات

في سياق دعوة الأمم المتحدة لتجنيد المزيد من النساء للمساعدة في حل النزاعات في جميع  أنحاء العالم، أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية عن فتحها المزيد من الوظائف وتحديدا للنساء الراغبات بالانضمام للقوات الخاصة، في إطار الجهود الدولية الرامية لمحاربة الإرهاب.

صرحت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، بأن الأمم المتحدة دعت إلى تجنيد المزيد من النساء للمساعدة في حل النزاعات في جميع أنحاء العالم.

وتعتبر النساء الناطقات باللغة العربية من بين اللواتي يتم البحث عنهن للمشاركة في المهام التي تقودها الأمم المتحدة والناتو في مناطق النزاع.

وقامت الوزيرة الإسبانية بزيارة لقائدة العمليات الخاصة في الجيش الإسباني، حيث انضمت بعض النساء إلى وحدات النخبة، بحسب ما نقل موقع "bbc".

وحضرت الوزيرة خلال الزيارة تمرينا عمليا للقضاء على مركز إرهابي مفترض، بهدف 




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خاص - يمن برس

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