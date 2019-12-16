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غريفيث يصل صنعاء للدفع بعملية السلام
الإثنين, 16 ديسمبر, 2019 07:35:00 مساءً

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غريفيث يصل صنعاء للدفع بعملية السلام
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*يمن برس - صنعاء

وصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الاثنين، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، برفقة نائبه معين شريم، قادماً من الأردن.

ويواصل غريفيث، خلال زيارته إلى صنعاء، مساعيه للدفع بعملية السلام رغم اتهامات التصعيد التي تتبادلها الأطراف المتصارعة في اليمن.

ومن المقرر أن يجتمع غريفيث مع قيادات مليشيا الحوثي لبحث الدفع بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن بالإضافة إلى ملف تبادل الأسرى.




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خاص - يمن برس

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