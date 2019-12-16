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قائد القوات السعودية في عدن: قادرون وبكل حزم على تنفيذ جميع بنود إتفاق الرياض

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*يمن برس - متابعة خاصة

أكد قائد قوات التحالف العربي في عدن العميد ركن بحري مجاهد العتيبي أن هناك معوقات وصعوبات تقف أمام اتفاق الرياض ، "لكن التحالف قادر وبكل حزم وعزم على تذليل هذه الصعاب والعمل على تنفيذ جميع بنود الاتفاقية".



وقال في كلمة خلال ورشة عمل أقيمت صباح اليوم الاثنين حول اتفاق الرياض نظمتها جامعة عدن ،إن قيادة قوات التحالف العربي في عدن تعمل بكل جهد وتبذل الغالي والنفيس لتطبيق جميع بنود إتفاقية الرياض.



وتابع: "الأمر ليس سهلاً ولكن هو ليس صعباً وليس مستحيلاً ؛ هناك معوقات وصعوبات ، لكننا قادرون وبكل حزم وعزم على تذليل هذه الصعاب والعمل على تنفيذ جميع بنود اتفاقية الرياض".



وتأتي تصريحات العتيبي بالتزامن مع تحركات للمجلس الانتقالي الجنوبي لتفجير الاوضاع وإفشال الاتفاق الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد قائد قوات التحالف العربي في عدن العميد ركن بحري مجاهد العتيبي أن هناك معوقات وصعوبات تقف أمام اتفاق الرياض ، "لكن التحالف قادر وبكل حزم وعزم على تذليل هذه الصعاب والعمل على تنفيذ جميع بنود الاتفاقية".وقال في كلمة خلال ورشة عمل أقيمت صباح اليوم الاثنين حول اتفاق الرياض نظمتها جامعة عدن ،إن قيادة قوات التحالف العربي في عدن تعمل بكل جهد وتبذل الغالي والنفيس لتطبيق جميع بنود إتفاقية الرياض.وتابع: "الأمر ليس سهلاً ولكن هو ليس صعباً وليس مستحيلاً ؛ هناك معوقات وصعوبات ، لكننا قادرون وبكل حزم وعزم على تذليل هذه الصعاب والعمل على تنفيذ جميع بنود اتفاقية الرياض".وتأتي تصريحات العتيبي بالتزامن مع تحركات للمجلس الانتقالي الجنوبي لتفجير الاوضاع وإفشال الاتفاق الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي.







عدن اتفاق الرياض



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