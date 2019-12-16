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بعد منعه من الوصول إلى عدن.. تعميم بمنع شلال شائع من دخول البلاد
الإثنين, 16 ديسمبر, 2019 07:49:00 مساءً

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بعد منعه من الوصول إلى عدن.. تعميم بمنع شلال شائع من دخول البلاد
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*يمن برس - متابعة خاصة

أكدت مصادر متطابقة منع قيادة التحالف العربي والسلطات اليمنية مساء أمس الأحد مدير أمن عدن المقال شلال علي شايع من دخول مدينة عدن برفقة قيادات أمنية أخرى بينها رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العميد يسران المقطري .

ونقلت صحيفة عدن الغد عن المصادر أن قيادة التحالف أمرت طائرة كانت تقل شايع والمقطري بمغادرة الأجواء في حين كانت تستعد للهبوط بمطار عدن .

و أعقب ذلك صدور مذكرة منع رسمية من وزارة الداخلية وقيادة التحالف العربي عممت على المنافذ الرسمية تقضي بمنع هذه القيادات من دخول الأراضي اليمنية.

وقال مصدر حكومي في منفذ شحن وصرفيت بمحافظة المهرة إن المنافذ تلقت البرقية الحكومية في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

يذكر أن مسئولًا حكوميًا كبيرًا في محافظة المهرة أكد صدور مذكرة المنع وقال إن السلطات عممت لاحقا بالأسماء وأمرت بعدم دخولهم البلاد.


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خاص - يمن برس

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