 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / عبد الملك الحوثي يظهر مجدداً في العاصمة صنعاء
عبد الملك الحوثي يظهر مجدداً في العاصمة صنعاء
الإثنين, 16 ديسمبر, 2019 08:33:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
عبد الملك الحوثي يظهر مجدداً في العاصمة صنعاء
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعة خاصة

إلتقى المبعوث اﻷ‌ممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الإثنين، في العاصمة صنعاء، زعيم مليشيا الحوثي، عبدالملك الحوثي.

جاء ذلك بعد ساعات من وصوله إلى مطار صنعاء برفقة نائبه معين شريم للدفع بعملية السلام في اليمن.

وأكد الحوثي على موقف جماعته الثابت وحرصها الدائم على السلام وتعاطيها الجاد والمسؤول مع كل المساعي التي تبذل في هذا الاتجاه بغية الوصول للحلول العادلة والمنصفة".

كما أكد وفقاً لقناة المسيرة على أهمية تعزيز الخطوات الإنسانية في ما له علاقة بالأسرى والمعتقلين واستمرار إغلاق مطار صنعاء كونها جوانب مهمة يجب أن تحتل مزيداً من الاهتمام والتنفيذ من قبل الأمم المتحدة.

وكان محتجون اعترضوا في وقت سابق اليوم، موكب غريفيث في العاصمة صنعاء احتجاجاً على استمرار إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية منذ أكثر من ثلاث سنوات.




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1680
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©