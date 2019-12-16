عبد الملك الحوثي يظهر مجدداً في العاصمة صنعاء

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*يمن برس - متابعة خاصة

إلتقى المبعوث اﻷ‌ممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الإثنين، في العاصمة صنعاء، زعيم مليشيا الحوثي، عبدالملك الحوثي.

جاء ذلك بعد ساعات من وصوله إلى مطار صنعاء برفقة نائبه معين شريم للدفع بعملية السلام في اليمن.

وأكد الحوثي على موقف جماعته الثابت وحرصها الدائم على السلام وتعاطيها الجاد والمسؤول مع كل المساعي التي تبذل في هذا الاتجاه بغية الوصول للحلول العادلة والمنصفة".

كما أكد وفقاً لقناة المسيرة على أهمية تعزيز الخطوات الإنسانية في ما له علاقة بالأسرى والمعتقلين واستمرار إغلاق مطار صنعاء كونها جوانب مهمة يجب أن تحتل مزيداً من الاهتمام والتنفيذ من قبل الأمم المتحدة.

وكان محتجون اعترضوا في وقت سابق اليوم، موكب غريفيث في العاصمة صنعاء احتجاجاً على استمرار إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية منذ أكثر من ثلاث سنوات.