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انهيار جنوني للريال اليمني مساء اليوم في صنعاء وعدن
الإثنين, 16 ديسمبر, 2019 09:50:00 مساءً

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انهيار جنوني للريال اليمني مساء اليوم في صنعاء وعدن
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*يمن برس - خاص
واصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة اليوم الإثنين.

فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:


صنعاء

الدولار الأمريكي

شراء: 590.5 ريال
بيع: 593 ريال

الريال السعودي
شراء: 155.8  ريال
بيع: 156 ريال
 
عدن:

الدولار الأمريكي
شراء: 600 ريال
بيع: 603 ريال

الريال السعودي
شراء: 158  ريال
بيع:  158.5 ريال

 


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