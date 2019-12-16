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انهيار جنوني للريال اليمني مساء اليوم في صنعاء وعدن
الإثنين, 16 ديسمبر, 2019 09:50:00 مساءً
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*يمن برس - خاص
واصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة اليوم الإثنين.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء: 590.5 ريال
بيع: 593 ريال
الريال السعودي
شراء: 155.8 ريال
بيع: 156 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 600 ريال
بيع: 603 ريال
الريال السعودي
شراء: 158 ريال
بيع: 158.5 ريال
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