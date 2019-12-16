القبض على زعيم "ملائكة الموت" وأخطر رجل في العالم في هذه الدولة الخليجية

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*يمن برس - متابعات

أعلنت الإمارات، الاثنين، إلقاء القبض على رئيس منظمة إجرامية تعمل في أوروبا تحمل اسم "ملائكة الموت"، بالتعاون مع السلطات الهولندية.

وقالت القيادة العامة لشرطة دبي إنها ألقت القبض "على أحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالميا" والمدرجة على قوائم "الإنتربول"، ويعد من أشد تلك العناصر خطورة لما هو منسوب له من اتهامات دعت السلطات الهولندية إلى وصفه بـ "المجرم الأخطر".

وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي أن المتهم يدعى رضوان تاغي، ويبلغ من العمر 41 عاما، وصدرت بحقه مذكرات قبض دولية في العام الماضي بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة.

وذكرت شرطة دبي، بحسب صحف إماراتية، أن المتهم "دخل إلى أراضي الدولة منتحلا هوية شخص آخر، وكان يقيم في إحدى الفلل السكنية في إمارة دبي".

وقال اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي إن المتهم "دخل الدولة عبر مطار دبي، مستخدما وثائق رسمية (جواز سفر رسمي وتأشيرة سفر) بهوية غير هويته، قادما من هولندا"، مشيرا إلى أنه تمكن من الدخول للدولة قبل التعميم عليه من قبل السلطات المعنية في دولته.

وأضاف أن المتهم لم يمارس أي نشاط إجرامي على أراضي الإمارات، "وكان يستعين بمساعدين من عدة جنسيات مختلفة لتسيير أموره واحتياجاته الحياتية اليومية".

وأوضح أن "المتهم يحمل الجنسية الهولندية ويعتبر من أخطر المجرمين في هولندا نظرا لخطورة الجرائم المنسوبة إليه والتي تتنوع بين جرائم القتل والإتجار في المخدرات، من خلال رئاسته لمنظمة تحمل اسم 'ملائكة الموت'".