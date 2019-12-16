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قضية المرتبات ومطار صنعاء تتصدر اجتماعات غريفيث والحوثيين
الإثنين, 16 ديسمبر, 2019 10:40:00 مساءً

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قضية المرتبات ومطار صنعاء تتصدر اجتماعات غريفيث والحوثيين
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*يمن برس - صنعاء

عقد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، مساء اليوم الاثنين، لقاءً مع كبار قيادات الحوثيين وعلى رأسهم رئيس مايسمى بالمجلس السياسي مهدي المشاط، ورئيس حكومة المليشيات غير المعترف بها دولياً، عبدالعزيز بن حبتور.

 

وبحث غريفيث ونائبه معين شريم والفريق المرافق له، مع المشاط وبن حبتور مستجدات الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في سبيل الوصول إلى حل ينهي معاناة اليمنيين وتصدرت قضية المرتبات وفتح مطار صنعاء الدولي النقاش بين الجانبين.

 

واتهمت قيادات الحوثيين التحالف والحكومة الشرعية بعدم تنفيذ التزاماتهم تجاه اتفاق ستوكهولم، مقابل الخطوات الإيجابية التي نفذت من جانب واحد سواء ما يتعلق بإعادة الانتشار من موانئ الحديدة أو إطلاق الأسرى وتوريد إيرادات ميناء الحديدة لحساب المرتبات".

 

وقال المشاط أن " على الأمم المتحدة التحرك بجدية خصوصاً فيما يتعلق بالجسر الجوي الطبي عبر مطار صنعاء الدولي لنقل المرضى للعلاج في الخارج والذي تأخر تدشينه".

 

من جهته، رحب المبعوث الأممي بـ"خطوة توريد إيرادات ميناء الحديدة إلى حساب المرتبات في فرع البنك المركزي بالحديدة" وفقاً لما نص عليه اتفاق السويد مؤكداً أن "هذه الخطوة الإيجابية تسهل مهمته وتساعد على إنجاحها".




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خاص - يمن برس

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