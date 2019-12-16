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حظر شلال من دخول البلاد بين التأكيد والنفي قيادي جنوبي يحسم الجدل ويؤكد عودة شائع إلى عدن

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*يمن برس - خاص

تناولت الصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خبر منع مدير أمن عدن المقال شلال شائع ومعه قيادات أخرى في الانتقالي الجنوبي من دخول عدن، على أوسع نطاق.



ونقلت صحيفة عدن الغد عن مصادر متطابقة منع قيادة التحالف العربي والسلطات اليمنية مساء أمس الأحد مدير أمن عدن المقال شلال علي شائع من دخول مدينة عدن برفقة قيادات أمنية أخرى بينها رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العميد يسران المقطري .



ونقلت الصحيفة عن المصادر أن قيادة التحالف أمرت طائرة كانت تقل شائع والمقطري بمغادرة الأجواء في حين كانت تستعد للهبوط بمطار عدن، أعقب ذلك صدور مذكرة منع رسمية من وزارة الداخلية وقيادة التحالف العربي عممت على المنافذ الرسمية تقضي بمنع هذه القيادات من دخول الأراضي اليمنية.



القيادي في المقاومة الجنوبية سابقًا عادل الحسني ذكر في منشور على صفحته في فيس بوك رصده "يمن برس" أن الضابط السعودي فهد بن تركي أعطى توجيهات لكل المنافذ والمطارات اليمنية بعدم دخول أربعة أشخاص من بينهم شلال شائع ويسران المقطري.



فيما قالت وكالة الأنباء الحضرمية إن شلال شائع وقيادات أمنية منعوا من دخول عدن بعد صدور مذكرة منع رسمية من الداخلية والتحالف تقضي بمنع هذه القيادات من دخول الاراضي اليمنية، مضيفة أن قيادة التحالف أمرت طائرة كانت تقل شايع ويسران المقطري وحنش النمري بمغادرة الأجواء في حين كانت تستعد للهبوط بمطار ‎عدن.



و ‏أكد حساب داعم للانتقالي الجنوبي في تويتر باسم "الجنوب العربي" منع شلال شائع من دخول البلاد، وقال إن منع شلال شائع من العودة إلى وطنه سببه ضغوط إخوانية مورست على التحالف، مهددًا أنه إذا استمر التحالف برضوخه للضغوط الممارسة عليه ومنعه ما أسماه ب"الرمز الجنوبي" من العودة للوطن فستكون هناك هبة شعبية مطالبة بعودته ومليونيات يعرفها القاصي والداني، حسب قوله.



السياسي اليمني المؤتمري ياسر اليماني قال في تغريدة على حسابه في تويتر رصدها "يمن برس" إن "القتلة والمجرمين شلال شائع ويسران المقطري، قد منعوا من العودة إلى عدن بأوامر التحالف، الذي كانوا يعملون معه لتنفيذ أجنداته في عدن خاصة واليمن عامة، كقتلة ومجرمين وزعماء عصابات ومليشيات"، مؤكدًا أن مهمتم انتهت، وأن هذه النهاية لكل قاتل ومرتزق وأجير تجاه وطنه وأهله، حسب قوله.



في المقابل نفى القيادي في الانتقالي علي شايف الحريري، منع مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن المقال اللواء شلال علي شائع، من الدخول إلى عدن.



وأكد الحريري في منشور على صفحته في فيس بوك رصده "يمن برس" أن كتيبة حماية مطار عدن وكتائب الأمن وقوات الطوارئ في عدن وألوية المقاومة الجنوبية وقوات المقاومة الجنوبية الاحتياط تتحرك بإشارة واحدة من شلال شائع.



وعزا الحريري سبب تأخر موعد وصول شلال شائع إلى عدن إلى ترتيبات تتعلق بأمن عدن ومكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن شلال سيكون قريبًا في عدن.



يذكر أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، كان قد أصدر قرارًا عقب الأحداث التي شهدتها عدن من اقتتال بين القوات الحكومية وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي منتصف آب/أغسطس الماضي، وسيطرة الأخيرة على عدن، بإقالة اللواء شلال علي شائع، من منصبه مديرًا لأمن عدن، وتعيين العميد ناصر محمد محسن الشوحطي، خلفًا له.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تناولت الصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خبر منع مدير أمن عدن المقال شلال شائع ومعه قيادات أخرى في الانتقالي الجنوبي من دخول عدن، على أوسع نطاق.ونقلت صحيفة عدن الغد عن مصادر متطابقة منع قيادة التحالف العربي والسلطات اليمنية مساء أمس الأحد مدير أمن عدن المقال شلال علي شائع من دخول مدينة عدن برفقة قيادات أمنية أخرى بينها رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العميد يسران المقطري .ونقلت الصحيفة عن المصادر أن قيادة التحالف أمرت طائرة كانت تقل شائع والمقطري بمغادرة الأجواء في حين كانت تستعد للهبوط بمطار عدن، أعقب ذلك صدور مذكرة منع رسمية من وزارة الداخلية وقيادة التحالف العربي عممت على المنافذ الرسمية تقضي بمنع هذه القيادات من دخول الأراضي اليمنية.القيادي في المقاومة الجنوبية سابقًا عادل الحسني ذكر في منشور على صفحته في فيس بوك رصده "يمن برس" أن الضابط السعودي فهد بن تركي أعطى توجيهات لكل المنافذ والمطارات اليمنية بعدم دخول أربعة أشخاص من بينهم شلال شائع ويسران المقطري.فيما قالت وكالة الأنباء الحضرمية إن شلال شائع وقيادات أمنية منعوا من دخول عدن بعد صدور مذكرة منع رسمية من الداخلية والتحالف تقضي بمنع هذه القيادات من دخول الاراضي اليمنية، مضيفة أن قيادة التحالف أمرت طائرة كانت تقل شايع ويسران المقطري وحنش النمري بمغادرة الأجواء في حين كانت تستعد للهبوط بمطار ‎عدن.و ‏أكد حساب داعم للانتقالي الجنوبي في تويتر باسم "الجنوب العربي" منع شلال شائع من دخول البلاد، وقال إن منع شلال شائع من العودة إلى وطنه سببه ضغوط إخوانية مورست على التحالف، مهددًا أنه إذا استمر التحالف برضوخه للضغوط الممارسة عليه ومنعه ما أسماه ب"الرمز الجنوبي" من العودة للوطن فستكون هناك هبة شعبية مطالبة بعودته ومليونيات يعرفها القاصي والداني، حسب قوله.السياسي اليمني المؤتمري ياسر اليماني قال في تغريدة على حسابه في تويتر رصدها "يمن برس" إن "القتلة والمجرمين شلال شائع ويسران المقطري، قد منعوا من العودة إلى عدن بأوامر التحالف، الذي كانوا يعملون معه لتنفيذ أجنداته في عدن خاصة واليمن عامة، كقتلة ومجرمين وزعماء عصابات ومليشيات"، مؤكدًا أن مهمتم انتهت، وأن هذه النهاية لكل قاتل ومرتزق وأجير تجاه وطنه وأهله، حسب قوله.في المقابل نفى القيادي في الانتقالي علي شايف الحريري، منع مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن المقال اللواء شلال علي شائع، من الدخول إلى عدن.وأكد الحريري في منشور على صفحته في فيس بوك رصده "يمن برس" أن كتيبة حماية مطار عدن وكتائب الأمن وقوات الطوارئ في عدن وألوية المقاومة الجنوبية وقوات المقاومة الجنوبية الاحتياط تتحرك بإشارة واحدة من شلال شائع.وعزا الحريري سبب تأخر موعد وصول شلال شائع إلى عدن إلى ترتيبات تتعلق بأمن عدن ومكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن شلال سيكون قريبًا في عدن.يذكر أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، كان قد أصدر قرارًا عقب الأحداث التي شهدتها عدن من اقتتال بين القوات الحكومية وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي منتصف آب/أغسطس الماضي، وسيطرة الأخيرة على عدن، بإقالة اللواء شلال علي شائع، من منصبه مديرًا لأمن عدن، وتعيين العميد ناصر محمد محسن الشوحطي، خلفًا له.







شلال شائع يسران المقطري حظر من دخول عدن



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