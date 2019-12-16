أقوى رجال هادي في أبين يوجه صفعة للمجلس الانتقالي

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*يمن برس - خاص

وجه مدير عام شرطة محافظة أبين، العميد علي ناصر الكازمي بإيقاف نائبه العقيد محمد فضل منصر عن العمل وإلغاء أي قرارات أو تعيينات صادرة عنه مؤخراً.

وبحسب تعميم موجه إلى مدراء أمن مديريات المحافظة حصل "يمن برس" على نسخة منه، فإن قرار إيقاف العقيد منصر عن العمل يأتي على خلفية قيامه بممارسات وسلوكيات غير قانونية.

ويعد العقيد منصر أحد أبرز القيادات الأمنية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي وتولى إدارة الأمن في أبين عقب سقوط مدينة زنجبار عاصمة المحافظة بيد الانتقالي في أغسطس الماضي.

