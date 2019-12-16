رئيس الوزراء يكشف سبب تصاعد الاغتيالات في عدن ومن يقف وراءها

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*يمن برس - متابعة خاصة

حذر رئيس الوزراء معين عبد الملك، من خطورة عودة مسلسل الاغتيالات في عدن، مشيراً إلى أن هناك قوى إقليمية ودولية لا تريد لاتفاق الرياض النجاح.

وأوضح عبد الملك في حوار مع قناة الإخبارية السعودية، أن هناك لجان مشكلة من الحكومة و”الانتقالي” والسعودية، منها لجنة في الرياض ولجنة تعمل على الأرض، مضيفاً ان هذه اللجان تعمل ضمن الترتيبات الأمنية والعسكرية ومراجعة القوائم، من مهامها الترتيبات والنزول إلى المعسكرات.

وقال إن مهمة اللجنة العسكرية ليست سهلة وعلينا أن نتوقع أنها ستواجه عراقيل ومشاكل، لكن الإرادة الحقيقية بتنفيذ الاتفاق، وفي تنفيذه مصلحة للجميع، وهي التي ستعمل على إنجاح هذه الترتيبات.

وأكد رئيس الوزراء إن الفترة القادمة بحاجة الى حكومة فاعلة، قوية قادرة أن تعمل على الأرض، وقادرة على عمل إصلاحات حقيقية في أجهزة الدولة.