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السعودية تعلن آلية تحمّل المقابل المالي للوافدين
الثلاثاء, 17 ديسمبر, 2019 02:03:00 صباحاً

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السعودية تعلن آلية تحمّل المقابل المالي للوافدين

*يمن برس - متابعات
أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية عن آلية تنفيذ قرار الحكومة السعودية بتحّمل المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها، حيث تضّمنت هذه الآلية عددًا من الضوابط اللازمة عند إصدار أو تجديد رخص العمل.

 

ونصت الآلية على إعفاء المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، والتي يكون عدد السعوديين لديها أكبر من أو يساوي عدد الوافدين، أما المنشآت التي يكون عدد السعوديين فيها أقل من عدد الوافدين فإنها تستحق الإعفاء إذا إذا زادت عدد السعوديين العاملين لديها، علمًا بأن الزيادة في كل منشأة تعتمد على مقدار الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين.

 

وبينت الآلية طريقة احتساب العدد اللازم لزيادته بحسب الفارق بين الوافدين والسعوديين، فإن كان العدد أقل من 20 عاملًا فإن المنشأة مطالبة بزيادة سعودي واحد فقط خلال السنة، وإن كان الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين أكبر من أو يساوي 20 فإن المنشأة مطالبة بزيادة عدد من السعوديين يساوي (5%) من ذلك الفارق خلال سنة كاملة، بحيث يتم تقسيم هذا العدد على أرباع السنة، وسيتم بدء تطبيق الآلية بنهاية الربع الاول من عام 2020، بحيث يبدأ احتساب خط الأساس للتوظيف من 2020/1/1.

 


 


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خاص - يمن برس

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