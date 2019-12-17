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خبير اقتصادي يكشف أسباب تدهور الريال اليمني

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*يمن برس - خاص

كشف الخبير الإقتصادي مصطفى نصر، أسباب تدهور سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال نصر في تدوينة على "فيسبوك"، إن من أسباب تدهور الريال تأخير الموافقة على السحب من الوديعة السعودية، وقرار مليشيا الحوثي مصادرة الطبعة الجديدة من العملة الوطنية وتوجيه البنوك وشركات الصرافة بعدم التعامل بها.



وأرجع نصر تدهور الريال أيضاً إلى ضخ كتلة نقدية كبيرة من العملة الوطنية كمرتبات في مناطق سيطرة الحكومة، وقيام تجار المشتقات النفطية بشراء الدولار من السوق، ودخول المضاربين بالعملة للشراء والمتاجرة بها.



وأكد نصر أن هذا الإنهيار للعملة يتزامن مع مؤشرات عدم الاستقرار السياسي والأمني لاسيما مع مرور أكثر من شهر على اتفاق الرياض دون تحقيق تقدم يذكر، وقرب نفاذ الوديعة السعودية 2 مليار دولار عند نهاية العام الجاري.



وانهار الريال اليمني بشكل متسارع منذ أواخر نوفمبر الماضي حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد قرابة الـ600 ريال يمني.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشف الخبير الإقتصادي مصطفى نصر، أسباب تدهور سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية خلال الأسبوعين الماضيين.وقال نصر في تدوينة على "فيسبوك"، إن من أسباب تدهور الريال تأخير الموافقة على السحب من الوديعة السعودية، وقرار مليشيا الحوثي مصادرة الطبعة الجديدة من العملة الوطنية وتوجيه البنوك وشركات الصرافة بعدم التعامل بها.وأرجع نصر تدهور الريال أيضاً إلى ضخ كتلة نقدية كبيرة من العملة الوطنية كمرتبات في مناطق سيطرة الحكومة، وقيام تجار المشتقات النفطية بشراء الدولار من السوق، ودخول المضاربين بالعملة للشراء والمتاجرة بها.وأكد نصر أن هذا الإنهيار للعملة يتزامن مع مؤشرات عدم الاستقرار السياسي والأمني لاسيما مع مرور أكثر من شهر على اتفاق الرياض دون تحقيق تقدم يذكر، وقرب نفاذ الوديعة السعودية 2 مليار دولار عند نهاية العام الجاري.وانهار الريال اليمني بشكل متسارع منذ أواخر نوفمبر الماضي حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد قرابة الـ600 ريال يمني.







اقتصاد الريال الدولار



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