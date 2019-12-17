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بيان هام من مجلس الوزراء السعودي حول اليمن

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*يمن برس - وكالات

رحب مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض، بالبيان الصادر عن وزراء خارجية المملكة والإمارات وبريطانيا وأمريكا، عقب الاجتماع؛ بشأن بحث الوضع في اليمن الذي عُقد في وارسو، وما اشتمل عليه من تأكيد الالتزام بإيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن، وتأييد للاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد في ديسمبر 2018م، وتنديد بزعزعة إيران لاستقرار اليمن عبر التمويل غير المشروع للحوثيين بالصواريخ والأسلحة المتطورة في انتهاك لقراري مجلس الأمن الدولي 2216 و2231.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك رحب مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض، بالبيان الصادر عن وزراء خارجية المملكة والإمارات وبريطانيا وأمريكا، عقب الاجتماع؛ بشأن بحث الوضع في اليمن الذي عُقد في وارسو، وما اشتمل عليه من تأكيد الالتزام بإيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن، وتأييد للاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد في ديسمبر 2018م، وتنديد بزعزعة إيران لاستقرار اليمن عبر التمويل غير المشروع للحوثيين بالصواريخ والأسلحة المتطورة في انتهاك لقراري مجلس الأمن الدولي 2216 و2231.







السعودية اليمن بيان



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