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إحباط هجوم حوثي على جبال قشعان بالجوف

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*يمن برس - متابعة خاصة



أحبط الجيش الوطني بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، هجومًا لمليشيات الحوثي على سلسلة جبال قشعان الاستراتيجية في محافظة الجوف، في محاولة فاشلة لسحب جثث قتلاهم على سلسلة جبال قشعان ووادي سلبة.



ونقل موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش الوطني عن العميد هادي حمران الجعيدي رئيس عمليات قوات حرس الحدود اليمني "أن قوات الجيش في المحور الشمالي في كامل جاهزيتها لاستكمال تحرير ما تبقى من مديريات محافظة الجوف وتطهيرها من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.



وأضاف العميد الجعيدي" أن الميليشيات تعيش حالة من الخوف، وأن هناك فرارا جماعيا لعناصرها بعد تكبدهم خسائر في الأرواح والمعدات، وتوعّد باجتثاث ميليشيات الحوثي من محافظة الجوف وبقية المحافظات غير المحررة.



وكانت قوات الجيش الوطني قد حررت قبل يومين سلسلة جبال قشعان وأجزاء من وادي سلبة بعد معارك عنيفة خاضتها ضد مليشيات الحوثي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أحبط الجيش الوطني بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، هجومًا لمليشيات الحوثي على سلسلة جبال قشعان الاستراتيجية في محافظة الجوف، في محاولة فاشلة لسحب جثث قتلاهم على سلسلة جبال قشعان ووادي سلبة.ونقل موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش الوطني عن العميد هادي حمران الجعيدي رئيس عمليات قوات حرس الحدود اليمني "أن قوات الجيش في المحور الشمالي في كامل جاهزيتها لاستكمال تحرير ما تبقى من مديريات محافظة الجوف وتطهيرها من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.وأضاف العميد الجعيدي" أن الميليشيات تعيش حالة من الخوف، وأن هناك فرارا جماعيا لعناصرها بعد تكبدهم خسائر في الأرواح والمعدات، وتوعّد باجتثاث ميليشيات الحوثي من محافظة الجوف وبقية المحافظات غير المحررة.وكانت قوات الجيش الوطني قد حررت قبل يومين سلسلة جبال قشعان وأجزاء من وادي سلبة بعد معارك عنيفة خاضتها ضد مليشيات الحوثي.







إحباط هجوم حوثي الجوف جبال قشعان



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