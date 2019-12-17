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حملة لإزالة محطات الوقود العشوائية في مدينة تعز
الثلاثاء, 17 ديسمبر, 2019 11:39:00 صباحاً

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حملة لإزالة محطات الوقود العشوائية في مدينة تعز
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*يمن برس - متابعة خاصة
شرعت السلطة المحلية بمحافظة تعز حاليًا بتنفيذ حملةً أمنية لإزالة محطات الوقود والغاز العشوائية في عدد من شوارع وأحياء مدينة تعز.

وأوضح عارف جامل وكيل محافظة تعز أن الحملة تهدف إلى التخفيف من الإزدحام، وتسهيل حركة السير، مشيرًا إلى أن محطات الغاز العشوائية تعتبر قنابل مؤقتة من شأنها تهديد السلم والأمن الإجتماعي.

مضيفًا أن تنفيذ هذه الحملة يأتي بعد استكمال كافة الإجراءات الرسمية والقانونية عبر مكتب الأشغال العامة بالمحافظة والنيابة العامة، وكذا بعد إشعار مالكي المحطات والبسطات بقرار الإزالة، منوهًا بهذا الصدد إلى أن الحملة نجحت بإزالة عشرات المحطات المخالفة والبسطات العشوائية المنتشرة على امتداد شوارع المدينة، مؤكداً أن الحملة ستستمر لتشمل كافه المخالفات في كل شوارع المدينة لإبراز المظهر الجمالي لمدينة تعز.

وانتشرت محطات البترول والديزل والغاز بشكل كبير في أحياء وشوارع مدينة  تعز دون مراعاة وسائل السلامة الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على حياة المواطنين بالإضافة إلى أنها تتسبب في اختناقات مرورية في شوارع المدينة.


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خاص - يمن برس

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