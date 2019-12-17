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تجنبها فورًا.. أمراض قاتلة تقف وراءها هذه الأغذية المصنعة
الثلاثاء, 17 ديسمبر, 2019 11:41:00 صباحاً

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تجنبها فورًا.. أمراض قاتلة تقف وراءها هذه الأغذية المصنعة
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*يمن برس - وكالات

قالت الجمعية الألمانية للتغذية، إن الأغذية المصنعة تشكل خطرًا جسيمًا على الصحة، حيث أنها لا تؤدي إلى البدانة فقط، بل ترفع أيضا خطر الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضحت الجمعية أن السبب في ذلك يرجع إلى احتواء الأغذية المصنعة على ما يعرف بالدهون المتحولة Trans fats، التي ترفع نسبة الكوليسترول الضار بالدم، مما يؤدي إلى تصلب وانسداد الشرايين.

ولتجنب هذه المخاطر تنصح الجمعية بالإقلال من الأغذية المصنعة مثل البطاطس المحمرة ورقائق البطاطس والمخبوزات والحلويات والأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.


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خاص - يمن برس

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