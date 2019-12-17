الصفحة الرئيسية / طب وصحة / تجنبها فورًا.. أمراض قاتلة تقف وراءها هذه الأغذية المصنعة

تجنبها فورًا.. أمراض قاتلة تقف وراءها هذه الأغذية المصنعة

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - وكالات



قالت الجمعية الألمانية للتغذية، إن الأغذية المصنعة تشكل خطرًا جسيمًا على الصحة، حيث أنها لا تؤدي إلى البدانة فقط، بل ترفع أيضا خطر الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.



وأوضحت الجمعية أن السبب في ذلك يرجع إلى احتواء الأغذية المصنعة على ما يعرف بالدهون المتحولة Trans fats، التي ترفع نسبة الكوليسترول الضار بالدم، مما يؤدي إلى تصلب وانسداد الشرايين.



ولتجنب هذه المخاطر تنصح الجمعية بالإقلال من الأغذية المصنعة مثل البطاطس المحمرة ورقائق البطاطس والمخبوزات والحلويات والأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت الجمعية الألمانية للتغذية، إن الأغذية المصنعة تشكل خطرًا جسيمًا على الصحة، حيث أنها لا تؤدي إلى البدانة فقط، بل ترفع أيضا خطر الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.وأوضحت الجمعية أن السبب في ذلك يرجع إلى احتواء الأغذية المصنعة على ما يعرف بالدهون المتحولة Trans fats، التي ترفع نسبة الكوليسترول الضار بالدم، مما يؤدي إلى تصلب وانسداد الشرايين.ولتجنب هذه المخاطر تنصح الجمعية بالإقلال من الأغذية المصنعة مثل البطاطس المحمرة ورقائق البطاطس والمخبوزات والحلويات والأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.







الأغذية المصنعة أضرارها أمراض قاتلة



شارك الخبر أصدقاءك:



855

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







