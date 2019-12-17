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تعيين حكومة كويتية جديدة برئاسة صباح خالد الصباح
الثلاثاء, 17 ديسمبر, 2019 12:12:00 مساءً

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تعيين حكومة كويتية جديدة برئاسة صباح خالد الصباح
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*يمن برس - متابعات

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، قبل قليل، بصدور مرسوم بتعيين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ، صباح خالد الحمد الصباح.

بدورها، ذكرت صحيفة الراي الكويتية أن الحكومة الجديدة برئاسة صباح الخالد أدت اليمين الدستورية اليوم أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتضم الحكومة الجديدة ثلاثة عناصر نسائية هن الوزيرات رنا الفارس، وغدير أسيري، ومريم العقيل.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الحكومة ضمت وزراء جدد للداخلية والدفاع والخارجية والمالية، بينما حافظ وزير النفط خالد الفاضل على منصبه.


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خاص - يمن برس

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