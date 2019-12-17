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غريفيث يغادر صنعاء بعد زيارة دامت 24 ساعة
الثلاثاء, 17 ديسمبر, 2019 12:49:00 مساءً

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غريفيث يغادر صنعاء بعد زيارة دامت 24 ساعة
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*يمن برس - متابعة خاصة

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية بعد زيارة استغرقت يوماً واحداً التقى خلالها قيادات الميليشيا في محاولة لإنعاش اتفاق ستوكهولم.

وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي إن غريفيث غادر صباح اليوم مطار صنعاء عبر طائرته الأممية دون الإدلاء بأي تصريح.

وكان غريفيث قد إلتقى زعيم مليشيا الحوثي، عبدالملك الحوثي، وأكد الأخير وفق قناة "المسيرة" على أهمية تعزيز الخطوات الإنسانية في ما له علاقة بالأسرى والمعتقلين واستمرار إغلاق مطار صنعاء كونها جوانب مهمة يجب أن تحتل مزيداً من الاهتمام والتنفيذ من قبل الأمم المتحدة.

وكان محتجون اعترضوا أمس، موكب غريفيث في العاصمة صنعاء احتجاجاً على استمرار إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية منذ أكثر من ثلاث سنوات.


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خاص - يمن برس

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